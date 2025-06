Nella giornata di domani la riva del mare di Fiumicino si trasformerà in un’arena di alta intensità sportiva. In quel dello stabilimento balneare “Sotto le Stelle” di via del Faro, andrà in scena l'VIII edizione della Top Level Fighters. Quest'ultima, ribattezzata “I Guardiani del Faro”, è promossa dall’Asd Team Rocchi Muay Thai, in collaborazione con la Federkombat. Patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio e dal Comune di Fiumicino, è supportata dalle Federazioni Wako (Kickboxing) e Ifma (Muay Thai), che supervisioneranno i titoli internazionali in palio. Insomma, ci sono tutte le premesse per assistere ad una serata ricca di adrenalina, match professionistici e un buon afflusso di pubblico.

COME SI SVILUPPA L'EVENTO. L’evento, ideato dal maestro Enrico Rocchi, propone una lineup di gare combattute su più livelli. Si parte con la Precard, una serie di sfide tra dilettanti che dalle 17 vedranno sfidarsi giovani leve locali e regionali, con lo sguardo puntato al professionismo. Dopodiché sarà la volta delle Main card, a partire dalle ore 20. Prestige Fight Internazionali, incontri maschili e femminili con la partecipazione anche di atleti europei.

