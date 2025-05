Ancora una grande soddisfazione per Tommaso Pampinella. Il paddlesurfer civitavecchiese si è laureato campione italiano nella manifestazione che si è svolta a Lido Gandoli a Leporano, in provincia di Taranto. Pampinella ha prevalso nella sprint 100m FICK ed ha ottenuto il secondo posto nella technical race da 1km. Quindi un altro alloro da aggiungere alla ricchissima bacheca dell’atleta locale, che sta portando avanti un 2025 spettacolare, senza dimenticare la grande impresa compiuta nella ginnastica artistica, guidando la squadra maschile dell’As Gin da primo allenatore alla conquista della serie A1. «La gara è stata durissima – commenta Tommaso Pampinella – perché il livello era molto alto. Quest’anno mi sono allenato principalmente sulla distanza dei 100 metri, per cui ero pronto per questo appuntamento. Non mi sono mai sentito in forma come in questa occasione. È un risultato che ho ottenuto dopo un intero inverno fatto di allenamenti specifici per questa disciplina. Sono contento anche per il secondo posto nella technical race, dove mi sto cimentando molto e dove sto crescendo, come dimostra proprio il risultato finale, sono riuscito a difendermi abbastanza bene. Questa esperienza farà anche da ponte in vista dell’appuntamento più importante del 2025, ovvero il Mondiale di Abu Dhabi a novembre per vedere come andranno le selezioni della scuola nazionale».

