Sale l’attesa in collina per una delle gare più delicate della decima giornata del campionato di Promozione (girone A). Questo pomeriggio alle 14.30, sul manto sintetico dello stadio collinare "Felice Scoponi", il Tolfa di mister Micheli affronterà il Pianoscarano in un confronto diretto che pesa sia sulla classifica che sul morale. I biancorossi arrivano all’appuntamento con 12 punti in nove giornate, frutto di un percorso estremamente equilibrato: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte; ma vengono anche dal buon risultato della scorsa settimana e dal passaggio del turno di Coppa Italia. Le new entry sembranoo essersi perfettamente accordati col resto del team e la Micheli band sta imparando a suonare in un unico ensamble.

Una squadra solida, capace di esprimere un buon calcio e di competere contro chiunque, ma che ora cerca il definitivo salto di qualità per avvicinarsi alle zone più nobili della graduatoria. La sfida con il Pianoscarano, in questo senso, rappresenta un vero crocevia: una vittoria permetterebbe al Tolfa di agganciare gli avversari e di rilanciare con forza le proprie ambizioni stagionali.

A rendere più frizzante la settimana è arrivato anche un riconoscimento importante: Giovanni Bernardini ha vinto il sondaggio “Top 5+1” della Promozione, premio che certifica l’ottimo momento del bomber biancorosso. Un’iniezione di fiducia preziosa in vista di una gara dove ogni episodio potrà fare la differenza. Dall’altra parte ci sarà un Pianoscarano solido, organizzato e fisico, il quale finora ha raccolto 16 punti e viaggia nelle zone alte del girone. I rossoblù hanno costruito il loro avvio convincente su intensità, compattezza e una fase offensiva capace di trovare con continuità la via del gol.

Mister Micheli dovrà fare i conti con qualche assenza pesante: Ficorella e Corace saranno indisponibili, mentre sono in ripresa Miguel Vittorini e Roccisano, che potrebbero anche partire dall’inizio, se le condizioni lo permetteranno. Il tecnico collinare, però, non vuole alibi e mantiene alta la concentrazione del gruppo: «Domenica avremo ancora dei giocatori assenti, ma stiamo recuperando Miguel Vittorini e Roccisano - spiega mister Michele Micheli - Il Pianoscarano è una squadra tosta, molto esperta e organizzata. Hanno un allenatore in gamba che conosco bene. Sarà una partita difficile sotto tanti punti di vista, anche perché siamo chiamati a dare continuità alle ultime prestazioni dove sono arrivati risultati importanti. Per noi è una gara fondamentale: siamo concentrati e vogliamo dare risposte positive».

Il fattore campo potrebbe essere decisivo: il pubblico di Tolfa, sempre numeroso e caloroso, è pronto a riempire gli spalti dello Scoponi per spingere la squadra verso una prestazione di carattere. Serviranno ritmo, attenzione e cinismo per avere la meglio su una delle formazioni più in forma del momento. Il fischio d’inizio è fissato per domenica alle 14.30. Tolfa e Pianoscarano arrivano con esigenze diverse ma con la stessa fame di punti pesanti. La sensazione è che ci siano tutte le premesse per una domenica di grande calcio in collina.

