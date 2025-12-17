Ancora niente vittoria per l’ASD Tolfa Calcio, che allo stadio Felice Scoponi non va oltre lo 0-0 contro il Tarquinia, nella sfida valida per il campionato di Promozione, girone A. Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti: se per i tarquiniesi il punto conquistato in trasferta può essere considerato prezioso, per i biancorossi di mister Emiliano Cafarelli il risultato sa di occasione mancata. La gara, disputata mercoledì pomeriggio con calcio d’inizio alle 14.30, ha visto un Tolfa intraprendente e volenteroso, soprattutto sul piano del gioco. I padroni di casa hanno provato a fare la partita fin dalle prime battute, costruendo diverse opportunità sia nel primo che nel secondo tempo, ma senza riuscire a concretizzare quanto prodotto. A negare il gol ai collinari è stato soprattutto il portiere del Tarquinia, autentico protagonista del match, capace di opporsi con interventi decisivi alle conclusioni biancorosse. Anche nella ripresa il copione non è cambiato: il Tolfa ha continuato a spingere alla ricerca del vantaggio, mentre gli ospiti hanno badato con attenzione a difendere il risultato. Nel secondo tempo Cafarelli ha provato a cambiare volto alla gara inserendo anche il bomber Bernardini, nella speranza di trovare la zampata vincente, ma nemmeno l’attaccante è riuscito a rompere l’equilibrio di una partita rimasta inchiodata sullo 0-0 fino al triplice fischio. Il pareggio muove poco la classifica del Tolfa, che resta a quota 18 punti, in nona posizione, in una zona centrale del campionato ancora molto corta. I biancorossi continuano a faticare a trovare il successo e restano distanti dalle posizioni di vertice, nonostante una squadra che mostra impegno, generosità e la volontà di lottare per le zone alte. Una prestazione incoraggiante sotto il profilo dell’atteggiamento, ma che conferma la necessità di maggiore concretezza sotto porta per trasformare le buone prove in punti pesanti. A fine gara mister Emiliano Cafarelli non ha nascosto il rammarico per il risultato, sottolineando però l’impegno della squadra: «Siamo sicuramente molto dispiaciuti, perché è stata una partita particolare e complessa, anche un po’ bloccata dal loro atteggiamento. Nonostante questo abbiamo creato tantissimo, soprattutto nel primo tempo, colpendo anche due pali. I ragazzi hanno messo il massimo dell’impegno e stanno iniziando a fare in partita le cose che chiediamo in allenamento, e non è affatto scontato visto il poco tempo a disposizione».

Il tecnico biancorosso ha poi evidenziato le difficoltà del momento: «Siamo ancora un po’ in emergenza dal punto di vista fisico e atletico, con diversi giocatori acciaccati, e questo si fa sentire. Ci avrebbe fatto molto piacere portare a casa il risultato, anche per dare entusiasmo a un gruppo che in questo momento è un po’ giù, soprattutto dopo una gara in cui le occasioni per segnare sono state davvero tante». Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica 21 dicembre il Tolfa sarà di scena nella tana dell’Olympus Roma, formazione capitolina che viaggia anch’essa a quota 18 punti e condivide con i biancorossi la nona posizione in classifica. Uno scontro diretto che rappresenterà un banco di prova importante per misurare le ambizioni del Tolfa e provare a ritrovare quel successo che manca da diverse settimane. «Ora - conclude mister Cafarelli - ci aspetta la partita di domenica prima della sosta, durante la quale lavoreremo molto sia sui concetti di gioco sia sulla parte atletica. Le cose al momento non stanno girando nel verso giusto, ma sono convinto che prima o poi il momento positivo arriverà».

