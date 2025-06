Prosegue la serie di annunci, relative alle riconferme, per il Tolfa in vista del prossimo campionato di Promozione. Il direttore sportivo Marcello Smacchia ha raggiunto l’accordo con ben sette giocatori che bene si sono comportanti nella scorsa annata. I loro nomi sono Marco Bevilacqua, Gianluca Nuti, Damiano Pasquini, Andrea Quinti, Leonardo De Simone ed Alessio Lorenzoni. «Chi corre (anche per gli altri), chi imposta, chi recupera palloni – affermano dal club biancorosso, anche con un tono scherzoso - e chi ogni tanto si ricorda pure di tirare in porta. I nostri uomini di fatica con stile restano con noi anche per la nuova stagione. Riconfermati. Ricaricati. Rognosi quanto basta». Le news riguardano anche il settore tecnico, perché Gianluca Gentili sarà ancora il vice allenatore, nonostante il cambio della guardia ai vertici della panchina.

@RIPRODUZIONE RISERVATA