CALCIO PROMOZIONE L’ex allenatore di Ladispoli e Pescia arriva al posto di Macaluso

Tolfa, in pole c’è Micheli: attesa l’ufficialità

Finita l’esperienza con Roberto Macaluso, il Tolfa guarda già avanti ed ha già cominciato ufficialmente al suo progetto per il prossimo campionato di Promozione. Infatti la società del presidente Alessio Vannicola avrebbe chiaro l’obiettivo per la panchina biancorossa e il nome che potrebbe guidare i tolfetani. Infatti a prendere la guida della squadra potrebbe essere Michele Micheli. Stiamo parlando di un volto conosciuto del calcio locale, già allenatore di Ladispoli, Canale Monterano e, in tempi più recenti, del Pescia, che ha diretto fino allo scorso gennaio. Quindi un tecnico che conosce bene la categoria e in questi mesi ha continuato a seguire le squadre del comprensorio, andando spesso a vedere le partite. Domani, ma forse già nelle prossime ore, potrebbe essere il giorno dell’ufficializzazione dell’accordo, se tutto dovesse andare per il verso giusto. Intanto cominciano a fioccare i primi nomi anche per la rosa, tra questi ci sarebbe anche quello dell’attaccante Manuel Vittorini, che in passato ha già giocato per i colori biancorossi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA