Il Tolfa torna in campo di domenica pomeriggio alle 14.30 per la 12ª giornata di andata del campionato di Promozione. I biancorossi ritrovano il pubblico dello Scoponi in una delle sfide più importanti della loro stagione: arriva il Pescia Romana, avversario ostico e in piena lotta per la salvezza.

A dirigere la gara sarà Massaro, assistito da Palleschi e Romanato. Il clima attorno alla partita è elettrico, non solo per la posta in palio, ma anche per la settimana agitata vissuta in casa Tolfa, con le dimissioni di mister Micheli e l’arrivo del nuovo tecnico Cafarelli.

Per lui, oggi, è la prima uscita davanti alla tifoseria biancorossa. Un battesimo atteso, carico di curiosità e speranza.

La Pescia Romana, forte di 11 punti e reduce da tre vittorie consecutive tra le mura amiche, ha mostrato segnali di ripresa e cercherà continuità anche fuori casa. Il Tolfa, con 16 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole restare agganciato al gruppo di testa e mantenere viva l’ambizione di alta classifica.

Il nuovo allenatore non nasconde entusiasmo e motivazioni. «Mi sto trovando molto bene – spiega Cafarelli – È stata una scelta importante per me: era un anno e mezzo che ero fermo perché non avevo trovato un progetto che mi piacesse. Il Tolfa è una squadra che ho sempre guardato con attenzione per il legame con il paese, il tifo e per la continuità dei suoi giocatori. Mi ha sempre affascinato».

L’accordo è arrivato rapidamente: «In un giorno ci siamo capiti e abbiamo deciso. Conoscevo già il direttore, l’avevo avuto da giocatore. Sono arrivato mercoledì, ho incontrato la squadra e i leader dello spogliatoio e devo dire che ho trovato un gruppo buono, voglioso. In questi due giorni ho avuto un impatto molto bello: i ragazzi mi hanno seguito subito, si sono messi a disposizione con impegno e dedizione. Questo è un segnale importante anche in vista della partita».

Cafarelli ha conosciuto da vicino alcuni elementi della rosa – da Gaudenzi e Monteneri, avuti a Santa Marinella, fino a Manuel Vittorini, ex compagno di squadra – ma oggi si gioca il primo vero test. «Il mio obiettivo è mettere i giocatori nelle condizioni migliori, con un’identità chiara, aggressiva, capace di proporre qualità. Ho trovato ragazzi pronti e motivati e spero che già domenica possiamo partire con il piede giusto, perché sarebbe fondamentale per il gruppo e per l’ambiente».

Lo Scoponi si prepara dunque a una domenica intensa: curva pronta a sostenere i collinari, debutto di un tecnico desideroso di riportare entusiasmo e risultati, avversario in fiducia e punti pesanti in palio.

Il Tolfa cerca risposte, gioco, carattere. La stagione entra nel vivo e il pubblico è chiamato a fare la sua parte. Oggi si apre una pagina nuova: sta al campo scrivere il resto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA