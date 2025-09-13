Con il cuore pieno di entusiasmo e la consapevolezza dei propri mezzi, il Tolfa si prepara ad affrontare oggi la partita di ritorno di Coppa Italia Lazio Promozione sul campo A dell’Urbetevere in via della Pisana. I collinari arrivano a Roma forti del successo per 2-1 ottenuto allo “Scoponi” nella gara d’andata, ma ben consapevoli che nulla è ancora scritto e che serviranno compattezza, sacrificio e lucidità per conquistare la qualificazione. Il gruppo guidato da mister Michele Micheli ha lavorato con intensità e intelligenza per tutta la settimana, con l’obiettivo di perfezionare i meccanismi e correggere quelle sbavature che il tecnico ha individuato nel match precedente.

Nonostante le assenze pesino sulla distinta biancorossa, la squadra di patron Alessio Vannicola ha risposto presente, mostrando un morale alto e la voglia di dare tutto sul rettangolo di gioco. La forza del Tolfa non si misura soltanto nei risultati, ma soprattutto nello spirito che anima l’intero ambiente: dalla guida tecnica capace di trasmettere fiducia e mentalità vincente, ai giocatori che non fanno mancare dedizione e grinta, fino al ds Smacchia, allo staff tecnico e alla dirigenza, sempre vicini al gruppo e pronti a sostenerlo in ogni circostanza.

Un’unione di intenti che ha reso negli anni la compagine collinare una realtà rispettata e temuta nel panorama calcistico regionale. La società biancorossa nella partita di andata e nel Memorial Ciancarini ha dimostrato che, nonostante i tantissimi cambiamenti approntati nella rosa e alla panchina, per la nuova formazione il rodaggio sta procedendo a vele spiegare. Per la cronaca va rilevato che in maglia biancorossa sono rimasti giocatori importanti intorno ai quali lo staff tecnico guidato da mister Micheli, sta cercando di costruire un blocco nuovo.

Ora si attende il test di oggi per capire se il Tolfa è in grado di farsi valere anche lontano dalle proprie mura amiche dello Scoponi. Ad attendere il Tolfa ci saranno i padroni di casa dell’Urbetevere, il team ferito dall’1-2 dell’andata, ha annunciato di voler scendere in campo con determinazione e spirito di rivalsa. La sfida, quindi, si preannuncia intensa. Da rilevare che il regolamento, infatti, non prevede il valore doppio dei gol segnati in trasferta, e dunque a decidere sarà esclusivamente il computo complessivo delle reti.

«Dobbiamo giocare questa partita di ritorno partendo da un risultato di vantaggio – ha dichiarato il mister Micheli –. Sappiamo che i goal fuori casa non valgono doppio, quindi conterà soltanto il totale. La squadra ha lavorato bene in settimana abbiamo cercato di sistemare alcune cose che secondo me meritano di essere sistemate. Abbiamo diverse assenze, ma ho piena fiducia in tutti i ragazzi a disposizione: siamo fiduciosi e ce l’andiamo a giocare».

Il ds Marcello Smacchia a poche ore dalla sfida spiega: «Domenica mattina alle ore 11, sul campo dell’Urbetevere, ci giochiamo il passaggio al turno successivo di Coppa Italia nella gara di ritorno. Dopo il successo per 2-1 ottenuto all’andata, la qualificazione resta apertissima e lo spettacolo è assicurato. Arriviamo alla sfida consapevoli delle difficoltà che ci attendono, soprattutto dal punto di vista atletico. Quella di domenica scorsa era soltanto la nostra seconda gara e nella parte finale del secondo tempo abbiamo sofferto un calo fisico. Per un’ora, però, abbiamo espresso davvero un grande calcio».

Non mancano le assenze pesanti: Andrea Moretti, Marco Roccisano, Cristian Vittorini e Dario Mancini, ma il ds sottolinea: "Sappiamo di avere delle difficoltà, ma l’obiettivo è chiaro: passare il turno, perché è nelle nostre corde". L’Urbetevere, dal canto suo, punta a sfruttare il fattore campo e ribaltare il risultato. Una sfida dunque che si annuncia aperta e vibrante, tra due squadre determinate a centrare l’obiettivo. Ci aspetta una partita difficile e affascinante, come all’andata ma vogliamo regalare ai nostri tifosi una grande gioia. Il fischio d’inizio, che è fissato per le ore 11, è atteso con grande trepidazione. Il Tolfa, spinto dall’orgoglio proverà a scrivere un’altra pagina importante della sua stagione.

