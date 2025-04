Il Tolfa gioca bene ma non finalizza, ne approfitta l'Indomita Pomezia che con un solo tiro in porta conquista la vittoria e trattiene l'intera posta in palio.

Ieri pomeriggio si è giocata la 33esima giornata del campionato di Promozione (girone A) e per il Tolfa è una sfida da dimenticare: pur giocando bene i collinari non sono riusciti a segnare. I ragazzi di mister Roberto Macaluso hanno creato occasioni ma la palla non è voluta entrare. Da rilevare che i collinari hanno giustamente protestato per un rigore netto non assegnato dal direttore di gara. I collibari restano quindi al quinto posto a 53 punti.

«La partita è andata male soprattutto per il risultato - spiega mister Roberto Macaluso - abbiamo perso in una partita brutta giocata tutto sommato discretamente bene dai nostri ragazzi. Abbiamo preso un gol nell'unico tiro in porta che ci hanno fatto e tra l'altro è stato deviato. Abbiamo preso un paio de pali e non c'è stato assegnato un rigore clamoroso. Ma questo non significa che cerchiamo attenuanti è soltanto la cronaca di quanto è accaduto. Siamo un po' spenti facciamo fatica a trovare il gol e quindi è normale che quando non arrivino i risultati la squadra fa fatica ed è impaurita e quindi non trova il modo per esprimersi come si è espressa per tutto il campionato. Peccato perché c'era ancora la possibilità di arrivare. Adesso i problemi sono diversi da quelli del dell'obiettivo del playoff. Dobbiamo fare un attimo quadrato e ragionare un attimino su quello che non è andato bene, perché tra qualche giorno abbiamo già una nuova partita da affrontare».

Domenica pomeriggio il Tolfa tornerà a giocare tra le proprie mura dell'impianto Felice Scoponi e affronteranno gli ospiti del Borgo Palidoro: il sostegno dei propri sostenitori sarà quanto mai fondamentale per sostenere i biancorossi e caricarli.

