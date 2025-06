CIVITAVECCHIA – Un oratorio che non è solo un luogo fisico, ma un cuore pulsante di comunità, educazione e speranza. Questa mattina a Civitavecchia sono stati inaugurati ufficialmente i rinnovati spazi dell’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice, completamente riqualificati grazie al progetto “Oratorio in Movimento”, ideato dall’associazione Percorsi di Crescita e finanziato interamente dalla Fondazione Prosolidar – Ente Filantropico ETS.

La cerimonia, sentita e partecipata, ha visto la presenza delle istituzioni civili, religiose e associative: tra gli intervenuti Giancarlo Durante, presidente della Fondazione Prosolidar, Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), la presidente di Percorsi di Crescita Mariangela Garofalo, il vicesindaco Stefania Tinti, il consigliere comunale Massimiliano Grasso, suor Ausilia e suor Claudia in rappresentanza delle Figlie di Maria Ausiliatrice, e Claudia Pescatori, project manager dell’associazione, fulcro e cuore operativo del progetto. Ma soprattutto c’erano loro: bambini, famiglie, volontari, e una comunità educativa che oggi ha ritrovato la sua casa.

Lo spazio di via San Giovanni Bosco si presenta ora come un moderno centro multifunzionale, dedicato ad attività sportive e ricreative: calcio, basket, pallavolo e un’ampia area giochi pensati per stimolare la crescita, la socialità e l’inclusione. Ma soprattutto, come ha sottolineato suor Ausilia, «un luogo che parla di futuro, di accoglienza e di famiglia. Dove ogni bambino trova posto e nessuno resta indietro. Questo progetto testimonia l’importanza di fare rete, di lavorare in sinergia, di essere famiglia».

Un progetto nato dall’ascolto del territorio – come ha ribadito Garofalo – e dal desiderio concreto di offrire ai giovani un punto di riferimento sano, che torni a mettere insieme i valori fondanti della pedagogia salesiana: casa, gioco, comunità, spiritualità. «Con Oratorio in Movimento restituiamo alla città uno spazio capace di valorizzare ogni persona, a partire dai più piccoli – ha spiegato Pescatori – abbiamo pensato che partire dallo sport, come strumento di crescita e relazione, fosse la strada migliore».

Il progetto è stato reso possibile anche grazie al contributo operativo di BP Sport e dell’imprenditore Roberto Capuani, che hanno curato i lavori con competenza e attenzione, garantendo bellezza, funzionalità e durata nel tempo. Un dono per la città, ma soprattutto per le nuove generazioni.

Da parte di Sileoni e Durante è arrivata anche l’apertura a possibili futuri interventi sul territorio, «perché questa città merita».

Il lancio dei palloni sul campo – benedetto poco prima da don Giovanni – ha dato ufficialmente il via alla festa. E così, nel silenzio di un tempo che spesso isola e divide, l’oratorio torna a essere rifugio e ponte, campo da gioco e scuola di vita.