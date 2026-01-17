Il Tolfa si prepara a tornare sotto i riflettori del proprio pubblico per la 19esima giornata del campionato di Promozione. Alle 15 allo stadio “Scoponi” di Tolfa la squadra di mister Emiliano Cafarelli ospiterà l’Atletico Cimina Falisca, formazione che guida la classifica con 43 punti e che si è finora confermata come una delle realtà più attrezzate e complete dell’intero torneo. Il Tolfa arriva all’appuntamento dopo un cammino fin qui positivo: 25 punti conquistati attraverso 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, numeri che collocano i collinari nella parte centrale della classifica. Un bilancio che lascia ancora aperti diversi scenari, con un margine che permette ai biancorossi di guardare sia verso l’alto con ambizione, sia verso il basso con la consapevolezza di dover mantenere costanza e solidità. La sfida contro la capolista non sarà semplice. L’Atletico Cimina Falisca si presenterà allo “Scoponi” forte delle 13 vittorie ottenute nelle prime diciotto gare e di una sola sconfitta subita. Un ruolino che conferma la qualità e la profondità dell’organico, costruito per restare in vetta. Nonostante ciò, in casa Tolfa non manca la fiducia: il fattore campo, su questo terreno e con questa tifoseria, può diventare un’arma decisiva. A tracciare la rotta alla vigilia è proprio mister Emiliano Cafarelli, che analizza la partita con lucidità e realismo, ma anche con l’entusiasmo di chi sa riconoscere l’importanza di certi confronti:

«Domani ci aspetta una partita di cartello: affrontiamo la prima della classe, che meritatamente è lì in alto. È una squadra organizzata, allenata bene e costruita ad hoc sulle richieste dell’allenatore, che conosco abbastanza bene. Sarà una partita molto difficile. Arriviamo da una settimana in cui abbiamo recuperato qualcosina: Miguel Vittorini ieri si è allenato, così come Jacopo Gaudenzi, quindi qualche passo avanti l’abbiamo fatto. Abbiamo preparato bene la gara e sarà complicata, ma anche molto stimolante, perché personalmente amo questo tipo di sfide contro le squadre più importanti. Deve essere uno stimolo per tutti noi per cercare di fare bene in casa, davanti al nostro pubblico, e rendere orgogliosi tutti coloro che ci sostengono ogni domenica, perché per noi sono fondamentali». Il tecnico biancorosso sottolinea poi gli aspetti chiave su cui si giocherà la prestazione dei suoi: «Serviranno attenzione, carattere e concretezza. Loro stanno facendo un grande campionato, ma in casa vogliamo fare la nostra partita. I ragazzi stanno lavorando bene e cercheremo di mettere in campo le nostre qualità».

