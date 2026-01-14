CIVITAVECCHIA – Nel mese di marzo 2026 Civitavecchia ospiterà per la prima volta il Boat Day, evento nautico giunto alla quinta edizione, che approda in città segnando un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione del rapporto tra porto, città e sistema produttivo.

La scelta di Civitavecchia come nuova location, spiegano dal Pincio, è il risultato di un lavoro istituzionale e di una visione condivisa che l’amministrazione comunale ha sostenuto fin dalle prime fasi. L’iniziativa, inoltre, muove dal lavoro degli uffici dell’assessorato al Commercio, che hanno seguito e supportato l’impostazione del percorso amministrativo e organizzativo, in raccordo con gli interlocutori istituzionali e con gli organizzatori, per consentire alla manifestazione di crescere in modo ordinato e coerente con le esigenze del territorio.

In fase iniziale, la manifestazione era stata concepita con un perimetro prevalentemente interno all’area portuale. Proprio per accompagnare la crescita dell’evento e valorizzarne al massimo le ricadute sulla città, l’Amministrazione comunale ha però messo in campo un impegno ulteriore: in questi giorni, infatti, la Giunta ha approvato una specifica delibera che estende ufficialmente il perimetro della manifestazione anche a Piazza della Vita, area strategica e confinante con il porto. Una scelta che consente di ampliare in modo significativo l’area espositiva e di rispondere concretamente alle esigenze degli organizzatori, rafforzando al tempo stesso il dialogo tra porto e tessuto urbano.

«L’estensione dell’evento – sottolineano dal Comune – alla città rappresenta un passaggio fondamentale: non solo un evento “nel porto”, ma un evento che dialoga con il tessuto urbano, coinvolge il commercio locale e rafforza il legame tra nautica, turismo e servizi, con ricadute dirette sull’attrattività complessiva della destinazione».

L’amministrazione comunale ha scelto di sostenere il Boat Day anche dal punto di vista economico, riconoscendone il valore strategico in termini di promozione territoriale, visibilità e ricadute sul sistema produttivo locale: un investimento mirato che conferma la volontà del Comune di accompagnare la crescita qualitativa dell’evento e di renderlo un appuntamento sempre più strutturato e riconoscibile nel panorama nazionale.

Il Sindaco Marco Piendibene dichiara: «Il Boat Day rappresenta un’opportunità importante per Civitavecchia, perché rafforza il ruolo della città come punto di riferimento nel sistema portuale e turistico del Paese. La collaborazione con Confindustria Nautica e con gli organizzatori dell’evento dimostra come il lavoro istituzionale possa tradursi in risultati concreti, capaci di generare valore e visibilità per il territorio».

L’assessore al Commercio Enzo D’Antò aggiunge: «L’arrivo del Boat Day a Civitavecchia è un segnale chiaro: la città cresce insieme alla nautica, mettendo a sistema porto, economia urbana e capacità di attrazione. Il percorso che ha portato Confindustria Nautica a sostenere la candidatura di Civitavecchia nasce da un lavoro puntuale, costruito valorizzando le potenzialità logistiche, portuali, turistiche ed economiche della nostra città. In questo quadro desidero ringraziare in modo particolare gli uffici dell’Assessorato al Commercio, che hanno svolto un lavoro significativo, competente e continuo: è anche grazie alla loro attività se siamo riusciti a dare risposte rapide e solide, fino all’approvazione della delibera che estende ufficialmente l’evento a Piazza della Vita. Portare la manifestazione oltre il perimetro portuale significa creare un’occasione reale per il commercio locale, per i servizi e per la promozione della città: non un appuntamento chiuso ‘dentro’ il porto, ma un evento che si integra con il tessuto urbano e contribuisce a renderlo più dinamico e attrattivo».

L’assessore al Turismo e al Lavoro Piero Alessi conclude: «Eventi come il Boat Day contribuiscono ad ampliare e qualificare l’offerta turistica della città, intercettando un pubblico nuovo e interessato a vivere Civitavecchia non solo come porto di transito, ma come destinazione. L’integrazione tra area portuale e spazi urbani è un elemento fondamentale per rendere l’esperienza più completa e attrattiva. Ringrazio l’ufficio turismo, sono certo che l’evento sarà un volano prezioso».

Per Civitavecchia «si tratta – proseguono dal Pincio – di un’opportunità concreta di sviluppo e visibilità, coerente con la vocazione marittima della città e con una strategia che punta a integrare il porto con la città, trasformandolo in una risorsa condivisa e generativa».

Il Boat Day 2026 sarà quindi non solo un evento di settore, ma un segnale concreto di una città che investe, programma e costruisce relazioni istituzionali capaci di attrarre iniziative di qualità, con il Comune protagonista nel creare le condizioni affinché manifestazioni di livello nazionale scelgano Civitavecchia come sede di riferimento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA