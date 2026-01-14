La notizia sta trovando sempre più conferme e possiamo considerarla non più solamente un’indiscrezione. Un’azienda molto conosciuta in città, che secondo i ben informati è in forte espansione in questo periodo, e che si sta facendo largo anche all’interno del porto ha intenzione di entrare ufficialmente nel mondo dello sport locale e sta lavorando per questo. Non più solo tramite sponsorizzazioni, cosa che fa ormai da tanto tempo, ma anche con la creazione di una società sportiva che porterà il suo nome, anche con l’intenzione di pubblicizzarsi tramite lo sport.

Tutto dovrebbe diventare ufficiale nella tarda primavera o comunque all’inizio dell’estate. Della questione se ne parla, ad essere sinceri, dalla scorsa estate, ma negli ultimi tempi è emersa sempre più fondatezza, con le voci sempre più insistenti. Giungono notizie anche su come sarà composta questa società, anche se non ci sono ufficialità sulla disciplina sportiva che sarà fortemente interessata. Tutto ciò, che per ovvi motivi, porterà a delle vere e proprie rivoluzioni nell’attuale scacchiere.

Ciò che si sa, al momento, è che questa azienda ha grandi obiettivi e vuole ambire a portare il nome di Civitavecchia in ambito nazionale, non solo attraverso i risultati sportivi, ma anche tramite un nuovo impianto privato da costruire per poter elevare il livello del progetto. Non si sa se la volontà di dare vita a questa struttura sia un obiettivo vicino o lontano nel tempo, ricordando che in Italia la burocrazia può riservare sempre delle sorprese.

L’azienda di cui stiamo parlando, riguardo la quale ancora non possiamo ancora fare il nome, ha trovato già l’accordo con un importante personaggio sportivo locale, che, in tempi recenti, ha ottenuto dei risultati di valore con un club attualmente esistente e che avrebbe un ruolo di primo piano nella nuova associazione sportiva, che, come detto, porterà il nome di questa azienda. Il personaggio del mondo sportivo ha deciso che rassegnerà le dimissioni al termine della stagione dal suo attuale club, al di là di come terminerà, e lo ha già annunciato all’interno della dirigenza da qualche tempo.

La speranza è che, se tutto verrà confermato, questo evento possa portare aria fresca e tante idee nel mondo sportivo locale che, anche quando raggiunge dei successi, fatica a trovare serenità e vive una rassegnazione sempre più visibile, con i pensieri che vanno non tanto a quello che si è fatto, ma a quello che si vorrebbe fare e che non si riesce a fare, a causa della mancanza di sostegno da parte di chi guadagna tanto e investe poco sul territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA