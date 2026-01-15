ALLUMIERE – Ad Allumiere si respira un clima politico teso, quasi teatrale, fatto di riunioni a porte chiuse, smentite incrociate e una crisi che continua a generare scosse anche fuori dai confini comunali. Al centro della vicenda resta la posizione del sindaco Luigi Landi che, secondo fonti interne, avrebbe incontrato nelle scorse ore, dentro il palazzo comunale e lontano da altri membri dell’amministrazione, alcuni consiglieri di area centrodestra, tra cui il forzista Braccini e i meloniani Sgriscia e Sgamma. Da giorni circolano voci insistenti su un possibile rientro in maggioranza di Alessio Sgriscia, passato recentemente all’opposizione e oggi indicato come la pedina decisiva per restituire i numeri alla maggioranza di Landi prima che trascorrano i canonici venti giorni utili per formalizzare la crisi.

Il consigliere di opposizione di FdI, Alessio Sgriscia, ha però smentito categoricamente le indiscrezioni e ha sottolineato che lui, come rappresentante dell’elettorato di Fratelli d’Italia, è all’opposizione e che è stata l’amministrazione Landi a «metterlo alla porta».

Sgriscia interviene per inquadrare la propria posizione dopo l’ultimo Consiglio Comunale durante il quae ha votato a favore del bilancio.

«Si tratta di supposizioni e gossip – afferma – ed è bene chiarire quanto accaduto». Il consigliere parte da un concetto chiaro: «Fratelli d’Italia è all’opposizione» e ricostruisce poi quanto è avvenuto nel corso del primo anno e mezzo di amministrazione Landi. «Pur essendo stato il più votato – racconta Sgriscia – dopo un anno e qualche mese alcuni amministratori della giunta Landi si sono accorti di avere in maggioranza un esponente del centrodestra e hanno fatto di tutto per estromettermi e mettermi alla porta. Non solo me, ma l’intero gruppo di Fratelli d’Italia».

Sgriscia ricorda che FdI aveva aderito alla lista civica “Fronte Civico” a sostegno del sindaco Landi, ma – sostiene – «siamo stati estromessi dagli stessi che lunedì sera, in Consiglio, hanno votato contro il sindaco, come Ceccarelli e Stampella. Gli stessi giochi con cui hanno messo all’angolo me, li hanno replicati con il centrodestra».

L’esponente meloniano rivendica inoltre le deleghe che ricopriva: «Avevo servizi sociali e urbanistica, due deleghe importanti, ma ho potuto fare poco perché mi hanno ostacolato. E oggi molti problemi si stanno mostrando in tutta la loro grandezza».

Sul voto favorevole al bilancio Sgriscia fa una precisazione: «L’altra sera mi sono sentito di votare il bilancio solo per salvaguardare i cittadini, non certo per accordi con l’amministrazione né perché sostengo Landi. Questa maggioranza ha avuto difficoltà a mediare tra le varie forze politiche che la compongono». Infine dà una stoccata alle voci di palazzo: «Ricordo che Fratelli d’Italia è stata estromessa dalla giunta Landi. Noi siamo all’opposizione. Non ci interessano gossip, polemiche sterili o chiacchiere».

Sgriscia conclude guardando al futuro: «Stiamo lavorando per costruire un grande centrodestra e per farci trovare pronti nel fare il bene dei cittadini di Allumiere, soprattutto di quelli che credono in noi».

