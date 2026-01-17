Amministrazione
Video
Porto
Civitavecchia record italiano nelle crociere
porto
Apertura a sud, il cantiere entra nella fase decisiva
Lavori avanti secondo cronoprogramma: a maggio l’ingresso delle imbarcazioni più piccole. Il presidente dell’Adsp Latrofa:
Daria Geggi
crociere e scuola
‘’Joy of moving’’: ragazzi in visita su Costa Smeralda
redazione web
porto di civitavecchia
Crociere, un record dietro l’altro: sfondato il tetto dei 3,5 mln di passeggeri
Daria Geggi
ADSP
Crociere, Civitavecchia segna il nuovo record assoluto in Italia:oltre 3,5 mln di passeggeri nel 2025
Il numero uno di Molo Vespucci Latrofa: «È la dimostrazione concreta del valore strategico delle crociere per il porto, il territorio e il Sistema Paese»
Redazione Web
l’istanza
Porto storico, le associazioni si appellano al Comune
In vista della conferenza dei servizi scrivono: «Le trasformazioni non cancellino il volontariato e il diporto locale»
redazione web
la firma
Siglato un Protocollo d'Intesa tra l'AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale e il Comitato olimpico nazionale italiano
L’accordo si prefigge, fino al termine dell’attuale quadriennio olimpico, la promozione del movimento dando risalto al ruolo dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta nell’accogliere delegazioni, atleti e tifosi in arrivo via mare
Redazione Web
Porto
AdSP MTCS, si è insediato il nuovo Comitato di Gestione
Ratificata all’unanimità la variazione urgente di bilancio
Redazione Web
l’intervento
Porto Fiumicino, tante criticità per Usb
redazione web
la denuncia
Porto Fiumicino: Cgil e Filt, preoccupati
Anche per i rischi occupazionali su Civitavecchia
redazione web
Leggi altro