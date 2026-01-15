TARQUINIA – Un evento speciale tra cinema, storia e innovazione quello che si è tenuto mercoledì 14 gennaio a Tarquinia, nel Teatro Comunale Rossella Falk, nell’ambito della conferenza stampa allargata di Via Etrusca, l’innovativo progetto ideato e prodotto da Skylab Studios per raccontare e valorizzare i patrimoni Unesco di Tarquinia e Cerveteri, attraverso un linguaggio contemporaneo, immersivo e tecnologico.

La città di Tarquinia, ha potuto così vivere la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano e internazionale che ha portato il suo carisma e la sua sensibilità artistica in un progetto che unisce cinema, cultura e valorizzazione del patrimonio storico.

Testimonial d’eccezione di Via Etrusca, Maria Grazia Cucinotta ha accompagnato il pubblico in un viaggio emozionale attraverso la storia e i luoghi simbolo della civiltà etrusca, interpretando la leggendaria regina Tanaquilla nello spot ufficiale del progetto. Una partecipazione che ha conferito all’evento un forte valore simbolico e narrativo, rafforzando il legame tra racconto cinematografico e identità del territorio.

Gli interventi tra gli ospiti presenti all’evento sono stati moderati da Leonardo Tosoni, Art Director di Skylab Studios, che ha guidato il pubblico nella scoperta dei diversi aspetti del progetto, introducendo momenti di approfondimento e dialogo. L’evento ha offerto anche l’occasione di condividere in anteprima il video backstage integrale, raccontando l’intera esperienza di produzione di “Via Etrusca”, dalle riprese ai laboratori di narrazione immersiva.

L’incontro, che ha registrato una significativa partecipazione di pubblico e istituzioni, tra cui l’assessore al Turismo del Comune d Tarquinia Sandro Celli che ha introdotto il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti e il direttore del Parco Archeologico di Tarquinia e Cerveteri Vincenzo Bellelli, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione attorno a un nuovo modello di comunicazione culturale, capace di unire cinema, narrazione, podcast e tecnologie digitali per restituire una visione emozionale e accessibile della civiltà etrusca.

Momento centrale della giornata è stata la presentazione e la proiezione dello spot televisivo di “Via Etrusca”, con protagonista Maria Grazia Cucinotta; diretto da Alessandro Passamonti e prodotto da Skylab Studios, lo spot racconta la magia e la memoria dei siti archeologici di Tarquinia e Cerveteri attraverso una narrazione emozionale e contemporanea lungo i luoghi simbolo del territorio.

Accanto al racconto cinematografico, durante l’evento è stato presentato anche il podcast ufficiale del progetto “Via Etrusca”, un format narrativo che intreccia storia e racconto emozionale. La presenza di Vittorio Maria De Bonis, professore e voce narrante del podcast, ha offerto al pubblico un approfondimento diretto sul concept editoriale del progetto, sul lavoro di ricerca storica e sul ruolo della narrazione sonora come strumento di valorizzazione della civiltà etrusca. Il podcast, curato da Maria Vittoria Alfieri e co-scritto con Valeria Marchionne, rappresenta un ulteriore tassello del racconto integrato di Via Etrusca, pensato per accompagnare l’ascoltatore in un’esperienza immersiva e accessibile, capace di avvicinare pubblici diversi alla storia, alla cultura e ai luoghi degli Etruschi attraverso un linguaggio contemporaneo.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione delle scuole del territorio, che hanno preso parte attivamente con domande e curiosità, contribuendo a rendere l’incontro un momento di dialogo sulla storia e sulla cultura etrusca.

Via Etrusca si conferma così non solo come un progetto culturale, ma come un vero e proprio modello di racconto integrato, capace di fondere emozione, tecnologia e valorizzazione del patrimonio storico. Un percorso che apre nuove prospettive per la comunicazione della cultura e che segna un ulteriore passo nel percorso creativo di Skylab Studios.

© RIPRODUZIONE RISERVATA