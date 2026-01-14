TARQUINIA – «Con emozione e gratitudine comunico ufficialmente le mie dimissioni dalla carica di presidente dell’Unione nazionale veterani dello Sport “Liviani e Bonello Bonelli” – sezione di Tarquinia, con effetto da oggi».

E’ l’annuncio social di Augusto Pancotti che spiega le ragioni della sua decisione: «È stata una scelta ponderata, dettata da motivazioni personali, ma anche dalla consapevolezza che ogni ruolo richiede dedizione costante. In questi 5 anni ho avuto l’onore di servire un’associazione che porta avanti valori sportivi e umani profondi, e di condividere con voi momenti indimenticabili.

Un grazie speciale a tutte le Asd che hanno collaborato con noi, contribuendo al successo dell’evento “Atleta dell’Anno Unvs”, che per 5 edizioni ha celebrato lo sport e i suoi protagonisti. Ringrazio l’Università Agraria e il Comune di Tarquinia per la vicinanza e il supporto costante. Resto a disposizione per un passaggio di consegne sereno, affinché l’attività dell’associazione possa proseguire senza interruzioni, e per portare la Sezione alle elezioni. Buon sport a tutti… e chissà, magari ci rivedremo presto in una nuova avventura»

