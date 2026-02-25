Scenario unico per i Campionati Italiani di Cross disputati nel suggestivo Parco Archeologico di Selinunte, dove 1.800 atleti da tutta Italia si sono sfidati su un percorso tecnico e selettivo: partenza in discesa, curve strette, lunga salita e tracciato intorno ai templi.

La Tirreno si è presentata con 14 atleti, due dei quali in rappresentativa laziale. Elena Riccobello e Andrea Tavella, entrambi classe 2012 e al primo anno di categoria, hanno vestito la maglia regionale vivendo un’esperienza intensa e formativa.

Nelle gare societarie spicca l’argento di Asia Bernardini nel Campionato di Società U20 sui 6 km: decima junior nella classifica assoluta, ha contribuito insieme a Myriam Tofi e Consuelo Giovagnoli al quinto posto finale nel Campionato Italiano di categoria.

La squadra Senior femminile, con la capitana Silvia Nasso, Sara Pontani e Matilde Patanè, ha chiuso al 14° posto su 45 squadre. Gara determinata sugli 8 km, alle spalle del gruppo di testa guidato dalla campionessa europea Nadia Battocletti.

Sui 10 km maschili, con 295 partenti, Federico Ubaldi, Luca Pandolfi, Daniele Mellini e Gioele Romiti hanno disputato una prova in rimonta, conquistando la 46ª posizione finale.

Esperienza importante anche per gli U18 Andrea Mari e Chiara Fanelli, al via rispettivamente sui 5 e 4 km grazie ai minimi ottenuti su 1000 e 3000 metri.

A guidare il gruppo lo staff tecnico composto da Claudio Ubaldi, Federico Ubaldi, Claudio Cardoni, Samuele Scifo e Silvia De Fazi.

Selinunte si conferma così teatro di una grande festa dell’atletica, tra risultati di prestigio e preziose esperienze di crescita.

