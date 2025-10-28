Lo scorso fine settimana ha visto Vasanello trasformarsi nella capitale del tiro difensivo grazie alla competizione di grande prestigio, il Tuscia Land 2025 Tier 2 IDPA. Questa manifestazione, attesa con ansia dai tiratori di tutta Italia, ha riunito 185 partecipanti che si sono sfidati per conquistare il titolo di Campione dell'edizione 2025. L'evento ha confermato la sua reputazione come uno dei più importanti nel calendario nazionale IDPA, attirando appassionati e professionisti del settore.

Giuseppe Mancuso, presidente dello Shooting Club Vasanello, ha commentato l'intenso lavoro svolto per la riuscita della manifestazione: “Più di quattro mesi di lavoro, dalla progettazione alla fase finale, quella della realizzazione degli esercizi. Abbiamo allestito otto scenari, due di precisione e un bay dedicato al controllo delle armi, delle munizioni e degli equipaggiamenti”. La competizione si è svolta senza intoppi, merito anche delle condizioni meteo favorevoli e di un team di 26 tecnici altamente qualificati, tra Chief Safety Officer e Safety Officer, che hanno garantito la sicurezza e l'efficienza dell'intera manifestazione. La cerimonia di premiazione, tenutasi domenica, ha visto la partecipazione del sindaco di Vasanello, Igino Vestri, e dell’assessore allo Sport, Profeta Pieri. Entrambi hanno espresso parole di apprezzamento per i partecipanti, evidenziando l'importanza di ospitare eventi di tale portata nel loro comune. "Sono felice di ospitare ancora una volta un evento che porta tiratori da tutta Italia nel nostro piccolo paese. Sono certo che Vasanello è un punto di riferimento per la grande comunità del tiro difensivo nazionale," ha commentato il sindaco Vestri, sottolineando l'orgoglio che l'amministrazione prova verso l'evento. Anche Renato Nitti, CMD e fondatore dell'Associazione Tiro Roma (A.T.R.), ha voluto confermare l'importanza della manifestazione, dichiarando: “Vasanello è diventata una tappa fondamentale del circuito IDPA. Sono orgoglioso di collaborare con Mancuso e con tutto lo staff dello Shooting Club Vasanello. Abbiamo in programma un evento ancora più grande per il prossimo futuro, ma per ora non sveliamo nulla”. Le classifiche, testimonianza delle abilità dei partecipanti, hanno incoronato i seguenti vincitori nelle varie categorie. BUG - 1. Timbaldo, 2. Pavone, 3. Funcis, 4. Nitti, 5. Purificato. CCP - 1. Leone, 2. Bardella, 3. Carpi, 4. Santi, 5. Falcione. CDP - 1. Pancaldi, 2. Mascii, 3. Giacomelli, 4. De Girolamo, 5. Pellegrini. CO - 1. Romano, 2. Tenti, 3. Baraldi, 4. Ribino, 5. Castellani. ESP - 1. Rossi, 2. Bottone, 3. Morino, 4. Ermini, 5. Fagioli. PCC - 1. Gaboardi, 2. Mattiocco, 3. Bessi, 4. Sarchioni, 5. Salerno. REV: 1. Lentini. SSP - 1. Broegg

2. Logorano, 3. Mauriello, 4. Squillante, 5. Roncarati. In conclusione, il Tuscia Land 2025 Tier 2 IDPA non solo ha messo in risalto le abilità dei tiratori, ma ha anche rafforzato il legame tra la comunità locale e la passione per il tiro difensivo, promettendo un futuro luminoso per questo sport in continua crescita.