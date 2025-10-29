Amministrazione
mercoledì, 29.10.2025
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa mercoledì 29 ottobre 2025
IL GIALLO
Scafo spiaggiato a Santa Marinella
Il cabinato di otto metri, proveniente dalla Corsica, sarebbe finito alla deriva all’insaputa del proprietario
Cronaca
Dissensi in maggioranza, il sindaco di Tarquinia revoca le deleghe all’assessora Monica Calzolari
Alessandra Rosati
Cronaca
«Il Pec di Santa Marinella è stato redatto tenendo conto delle linee guida del Dipartimento nazionale e regionale della Prociv»
Il vicesindaco Amanati parla del Piano di emergenza comunale
Cronaca
Pescatori, produttori di eccellenze enogastronomiche, chef, ristoratori, scuole e associazioni insieme per un racconto collettivo del mare e delle sue tradizioni
Grande successo di Fish e Taste, l’evento che ha trasformato piazza Trieste in un vivace palcoscenico di mare, sapori e sostenibilità
Cronaca
«Scuolabus Santa Marinella, ci sono famiglie che hanno pagato il servizio e non trovano posto»
Stefano Marino accusa il sindaco di non aver risposto nel merito della questione
Degrado
Discariche in periferia anche con le fototrappole
Sulla via Settevene Palo Nuova si stanno formando ancora discariche a cielo aperto
Cronaca
“Crescere insieme: nati per leggere” apre la formazione di Prime pagine a colori a Tarquinia
Giovedì 30 ottobre 2025 un pomeriggio dedicato a genitori, insegnanti ed educatori
Alessandra Rosati
Il Pnrr
Emergenza sociale, le stazioni di posta pronte nel 2026: accoglieranno senzatetto
A Ladispoli passi in avanti anche per le famiglie in condizioni economiche precarie
Cronaca
Pescia Romana diventerà frazione di Montalto di Castro
L’amministrazione comunale pronta ad avviare l’iter, previsti incontri con i cittadini
Alessandra Rosati
