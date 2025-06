Dopo tante parole, tanta attesa e soprattutto tanti allenamenti, è giunta l’ora di The Best of the Best, l’ormai classico appuntamento messo in piedi dall’organizzatore Massimo Brizi e che si svolgerà domani e sabato presso la rotonda del parco Martiri delle Foibe, ovvero all’Uliveto. Quindi un altro evento sotto l’egida dell’Ikta Gym, che, ancora una volta, avrà come piatto forte della serata il match di Alessio Crescentini, che vuole portare a casa il titolo di campione mondiale per i professionisti.

Faccia D’Angelo entrerà nella gabbia per affrontare il temibile messicano Sebastian Hernandez, campione del mondo conosciuto con il soprannome di “el Demoledor”. Il fighter centroamericano ha già informato i suoi fans sui social network, promettendo di tornare al suo Paese con la cintura in mano. Non sarà facile per il fighter allenato dal maestro Massimo Brizi riuscire a portare a casa la vittoria e confermarsi imbattuto, visto che di fronte ci sarà un avversario chiaramente votato a strappargli il successo.

Dalle indiscrezioni che circolano, dovrebbe essere il match più duro dell’intera carriera del fighter civitavecchiese. Probabilmente ci sarà una iniziale fase di studio e poi sarà utilissimo sfruttare ogni fondamentale e ogni dettaglio per prevalere. Tornando alla serata in sé stessa, sarà una doppia serata contraddistinta dalla qualità, anche per l’accordo stretto con la federazione messicana, che si presenterà con una pattuglia di atleti.

L’Ikta Gym è pronta a dimostrare il suo valore, con le sue tre diramazioni: Civitavecchia, Santa Marinella con il maestro Marcello Giannini e Tolfa, con i collinari presenti con due atleti. Civitavecchia avrà una trentina di atleti, dai bambini fino ai Juniores e ai Seniores, nella kick boxing light, nel K1, nella Mma e nel full contact.

Gli eventi sono previsti per oggi alle 20.30 e per domani dalle 18.30, con il gran galà dalle 21. Roberto Petretti combatterà sia oggi che domani e proverà a mantenere il suo titolo. Protagonista anche Enzo Di Pietro, uno degli atleti più sostenuti dal pubblico locale. Tra gli appuntamenti più importanti c’è quello di Emanuele Valentini, che combatterà per laurearsi campione nazionale di kick boxing light, volendo anche mantenere l’imbattibilità, e che è conosciuto anche per essere lo sparring partner di Alessio Crescentini. Inoltre sono previsti delle qualificazioni ai camapionati nazionali.

