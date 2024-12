Fine di un’era per l’Asp? Verrebbe da dire proprio di sì. Questo perché ha del clamoroso quanto avvenuto nella giornata di giovedì, quando una riunione dell’intero direttivo della società Asd Pallavolo Civitavecchia si è conclusa con le dimissioni irrevocabili del presidente Marina Pergolesi, alla guida del sodalizio rossoblu dal 27 giugno 2020, quando ha preso il posto dell’ex numero uno Roberto Cosimi, rimasto sempre all’interno del direttivo.

Un caos totale, dunque, per lo sport cittadino in primis e poi per il mondo della pallavolo locale, perché volente o nolente l’Asp resta la società di Civitavecchia con più anni di storia. Ma cosa è potuto accadere durante l’incontro di due giorni fa, che stando a indiscrezioni sembrerebbe che ci siano stati momenti di tensione massima? Semplice: le tante, forse troppe divergenze con il presidente Pergolesi. E molti dirigenti del direttivo hanno rassegnato le proprie dimissioni, su tutti il vicepresidente ed ex capitano dell’Etruria Volley Patrizio Stefanini e il consigliere Adriano Amoni, che ha deciso di farsi da parte per motivi personali e professionali. Preso atto della scelta dei dirigenti, il presidente Pergolesi, che già in passato aveva dimostrato di fare un passo indietro - salvo poi ripensandoci in un paio d’ore - ha rassegnato in modo irrevocabile le proprie dimissioni da presidente dell’Asd Pallavolo Civitavecchia. E ora cosa succede? L’Asp al momento attuale si trova senza le più importanti cariche dirigenziali, con un campionato di Serie C da svolgere, oltre alla squadra femminile di Serie D di coach Alessandro Sansolini e una collaborazione nata neanche un mese fa con la Volley Academy per quanto riguarda un cammino finalizzato alla valorizzazione umana e tecnica dei propri atleti, tecnici e dirigenti. La domanda è d’obbligo: chi continuerà a guidare le squadre e i progetti? Il rischio che ora può saltare tutto c’è e sembra proprio questa la direzione che sta portando allo sfascio di una società nata negli anni ’60.

Ad oggi chi è dirigente della società - che non si è dimesso - ma che dal 10 giugno è stato eletto consigliere comunale di maggioranza, per poi essere anche nominato successivamente presidente della Commissione Sport è Giancarlo De Gennaro, da una vita all’interno nel mondo della pallavolo locale e storico dirigente dell’Asp, almeno fino al settembre del 2023, quando decise a causa di vari alterchi con alcuni dirigenti (presidente compresa) di lasciare la società per diventare un dirigente della Volley Academy Civitavecchia, rientrando poi nell’Asp proprio al fianco di Marina Pergolesi neanche un anno fa. E De Gennaro come consigliere della società rossoblu si sarebbe soltanto limitato ad un intervento soft che non avrebbe portato ad alcuna soluzione.

Stamani c’è l’evento Sport in Piazza: ci sarà il gazebo dell’Asp? Se sì, chi ci sarà a rappresentare una società che ad oggi è completamente allo sbaraglio?

©RIPRODUZIONE RISERVATA