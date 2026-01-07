Si sono svolti la scorsa settimana i consueti esami di cintura nelle tre palestre di karate della scuola Meiji Kan, diretta dal Maestro Stefano Pucci.

L’acquisizione della cintura, di colore diverso a seconda del livello, rappresenta un momento particolarmente sentito nel mondo del karate, poiché sancisce il riconoscimento del miglioramento tecnico e delle conoscenze nelle arti marziali da parte degli allievi.

Sono stati quasi 100 gli atleti ritenuti idonei a indossare la cintura superiore, ottenendo così il grado federale (kyu) dello stile Shito Ryu.

I primi a sostenere l’esame sono stati gli atleti della Meiji Kan di via Terme di Traiano, seguiti dalla Maestra Virginia Pucci; a distanza di pochi giorni è stata la volta degli allievi della Hayashi Ha di San Gordiano, preparati dalla professoressa Stefania Pucci. Ultimi, in ordine di tempo, i giovani “samurai” della Kenbukan di Santa Marinella, guidati dall’istruttrice Gessica Strazzullo.

«Ho riscontrato un buon livello tecnico – ha commentato il maestro Stefano Pucci – anche se noi, soprattutto per le fasce più giovani, insistiamo molto inizialmente sulla coordinazione motoria, oggi sempre più difficile da sviluppare nella maggioranza dei ragazzi».

