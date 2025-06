Momento importante per la stagione del Team Rizzo. Domenica saliranno sul ring alcuni tra i più importanti pugili della compagine locale. Lorenzo De Santis, per la categoria 60 kg, al suo 11esimo match, Damiano Rizzo nei 110 kg. Inoltre ci sarà il debutto nella boxe light di Francesco Valle. De Santis va a caccia dell’ottava vittoria nel suo record, che gli potrebbe aprire scenari importanti, come match internazionali. Il suo prossimo incontro si terrà il 5 luglio ad Acilia.

Il Grizzly Junior, invece, cerca conferma, dopo l’importante percorso pugilistico avuto finora. Rizzo è stato anche in Nazionale, sotto la supervisione di Patrizio Oliva e sta cercando ogni giorno di più. Per Valle, ragazzo di soli 10 anni e 50 chilogrammi, è il debutto.

«Voglio fare un in bocca al lupo da tutto il team a questi atleti – afferma il maestro Angelo Rizzo – che nonostante impegni scolastici e lavorativi non mancano mai agli allenamenti. Grazie anche agli sponsor che ci aiutano ed alla palestra Action Gym, dove siamo presenti ogni giorno. Team Boxe Rizzo, la nuova realtà pugilistica Civitavecchiese. Ringrazio anche gli sponsor che ci danno un grande sostegno: Costruzioni e Ristrutturazioni di Valle Cristian, TecnoEdil di Alfonso Cataldo, Pasticceria Feuli, La Boutique della Carne di Giulio Striano, Inlingua School di Sara Luzzaro, Ditta ferma e Icg Imprese Costruzioni Generali».

