Ancora un successo per il team Pirata Vangi-Sama Ricambi che a Calenzano, in Toscana, sale sul gradino più alto del podio con Thomas Bolognesi che sotto la pioggia battente strappa gli applausi del pubblico, vincendo il Memorial Paolo Baicchi. Per Bolognesi una vittoria importante, che ha regolato con disinvoltura e coraggio, regalando al presidente Andrea Campagnaro e a Fabrizio Vangi, main sponsor, una domenica sorprendente. Lo junior del Pirata ha preso la testa a 100 metri dal traguardo ed ha vinto su Sciarra e sul compagno Sgherri, quest'ultimo al terzo posto. C'è anche un settimo e un nono posto del Pirata, si tratta di Sambinello e Meccia, a riprova del bel gruppo che il direttore sportivo Berti è riuscito a comporre. Una vittoria, dunque, che ha galvanizzato il team di Sezze, che si candita per una stagione all'insegna del successo. Una settimana fa Sambinello aveva trionfato sempre in Toscana, regione che sembra portare fortuna ai colori grigiorossi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA