Nuova collaborazione nel mondo degli sport da combattimento a Civitavecchia e che riguarda, in particolar modo, la palestra Team Magnesi. Nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo con il maestro Marco Pucci, istruttore di kick boxing, conosciuto soprattutto perché, da tanti anni, è il motore principale dell’Iron Team, con il quale ha raggiunto molti buoni risultati.

«Siamo felici di questa collaborazione – ha affermato la manager del Team Magnesi, Alessandra Branco – perché il nostro obbiettivo è quello di lavorare con persone professionali che sanno insegnare al meglio la propria disciplina. Da settembre troverete nella Palestra Team Magnesi, il coach Marco Pucci con corsi di kick boxing per bambini, adolescenti e adulti». Soddisfatto anche l’asso del Team Magnesi, ovvero il Lupo Solitario Michael.

«Marco Pucci ci ha chiesto se potessimo dargli una mano – afferma Magnesi – come noto, sono una persona molto aperta e sempre ben disposta a dare una mano a chi serve. Marco ci ha chiesto se poteva venire da noi in palestra a fare i suoi corsi di kick boxing, è stata un’ottima idea e quindi si parte. Da qualche mese il maestro Pucci, anche attraverso alcuni post sui social network, aveva lanciato l’allarme riguardo la palestra dove stava svolgendo le sue attività, ovvero quella della scuola di via Papacchini a San Gordiano. Il locale versava in condizioni indecenti. L’impiantistica sportiva cittadina non brilla certo per qualità e per situazioni di agio, ma quello che si avvertiva nel luogo dove era presente l’Iron Team aveva veramente qualcosa di unico.

Infatti le condizioni di sicurezza, stando a quanto riferito da Pucci, non sono rispettate, così come le situazioni sanitarie. La speranza è che, al di là di chi prenderà in carico la struttura, si possa procedere presto alla risoluzione delle criticità che sono presenti.

«Siamo felicissimi di venire ad allenarci in un posto prestigioso – commenta il maestro Marco Pucci – abbiamo tanti obiettivi. Vogliamo cominciare a lavorare molto presto, per raggiungere i nostri scopi. Siamo una realtà che si pone come aspetto principale quello di togliere i ragazzi dalla strada. Grazie a Michael abbiamo trovato uno spazio.

Ma devo anche dire che quest’amministrazione comunale si è davvero comportata male con noi e soprattutto con quei ragazzi che fanno attività. È da anni che delle famiglie bisognose vengono in palestra e noi non prendiamo un euro. Ci siamo trovati senza un locale, perché è chiaro che se ti alleni in un luogo senza bagni, nè porte, nè finestre, non si portare avanti un’attività. A questo punto il Comune se la tenesse, noi andiamo avanti per la nostra strada. Si sono comportati male nei nostri confronti e soprattutto con i ragazzi. Forse il mio nome è un po’ scomodo, ma parecchi devono ricordarsi cosa ho fatto io a Civitavecchia».

