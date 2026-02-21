Colpo pesantissimo della Futsal Academy, che espugna 4-2 il campo del Cagliari Futsal e resta a -3 dalla capolista Ardea nel girone E di Serie B quando mancano quattro giornate al termine. I rossoblù di Vincenzo Di Gabriele confermano il loro straordinario momento di forma, allungando a nove la striscia di risultati utili consecutivi e dimostrando maturità nei momenti chiave del match.

Il primo tempo è equilibrato e combattuto, con le due squadre attente a non scoprirsi. La Futsal Academy prova a fare la partita, ma manca precisione negli ultimi metri. Il Cagliari si difende con ordine e riparte, ma senza sfondare. Lo 0-0 all’intervallo è lo specchio di una sfida bloccata, pronta però a cambiare volto nella ripresa.

In avvio di secondo tempo sono i sardi a passare in vantaggio, accendendo l’entusiasmo del pubblico di casa. La reazione dei civitavecchiesi è immediata e di grande personalità: Crescenzo si carica la squadra sulle spalle e firma prima l’1-1, poi il 2-1, completando la rimonta con freddezza sotto porta. La gara resta apertissima e il Cagliari, a cinque minuti dalla fine, trova il 2-2 rimettendo tutto in discussione.

A quel punto Di Gabriele sceglie il tutto per tutto inserendo il portiere di movimento. Una mossa coraggiosa ma decisiva: la pressione rossoblù diventa costante e arrivano gli episodi che cambiano la partita. È Luzzetti a trovare il 3-2 proprio su situazione di power play, finalizzando una manovra insistita. Poco dopo Lopez chiude i conti con il 4-2, ancora con l’uomo in più offensivo. Nel finale il Cagliari resta anche in inferiorità numerica per un’espulsione a un minuto dalla sirena.

«È stata una bella partita – commenta Di Gabriele – con entrambe le squadre determinate a prevalere. Siamo andati sotto, ma l’abbiamo rimessa in piedi. Quando loro hanno pareggiato ci siamo gettati a capofitto in attacco con il portiere di movimento e siamo riusciti a segnare le ultime due reti così. Era difficile espugnare questo campo».

Tre punti d’oro che tengono viva la rincorsa all’Ardea e la Futsal Academy è quasi certa della partecipazione ai playoff. L’entusiasmo è alle stelle: la volata finale è appena iniziata.

