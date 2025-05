La Mtb Santa Marinella continua a raccogliere importanti soddisfazioni grazie alle solide prestazioni dei suoi atleti, impegnati sia in gare di fuoristrada che su strada, in un fine settimana da incorniciare per i bikers cari al presidente Stefano Carnesecchi.

Nei recenti appuntamenti off-road, di spicco Michele Feltre che si è aggiudicato la prima posizione nella categoria supergentlemen B a Vetrego dove era in programma la Tecnorace, gara valida come quinta prova del 29° Giro del Veneto Mtb.

Ancora sul podio Gianfranco Mariuzzo, secondo tra i master 7 alla Granfondo Su e Zo per i Fossi ad Adria, valevole per il Trofeo Serenissima.

In ambito regionale il team si è messo ben in mostra anche all’XCO Etrusco Città di Cerveteri dove Federico Forti ha conquistato un ottimo quinto posto tra i master 4, mentre Marcello Befani ha chiuso al quarto posto tra i master 6.

Anche su strada non sono mancate le presenze della squadra. In due si sono cimentati sulla mitica Nove Colli di Cesenatico, una delle gran fondo più celebri d’Italia.

Mauro Gori ha completato con successo il percorso medio, mentre Gianluca Piermattei ha scelto invece di mettersi alla prova nel tracciato gravel.

