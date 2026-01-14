Dopo mesi di duri allenamenti, fisioterapie e corse sulla sabbia, il 22 novembre scorso Peppe Tabarini ritrova il campo sintetico dello Stadio Fronti. Sono passati nove mesi da quel triste 17 febbraio quando si infortunò contro l’Ostiantica che lo costrinse ad abbandonare lo sport che ama per tanti mesi. Ma dopo tanti sacrifici, l’attaccante principe del Santa Marinella è ritornato in campo e in appena otto gare ha già messo a segno sei gol.

Quella di domenica è stata la giornata del bomber per antonomasia. Aveva già realizzato quattro gol dopo sette gare, con le due reti realizzate contro la Duepigreco Roma, raggiunge quota sei reti in otto partite. Un vero record. La sua soddisfazione, oltre al fatto che ha ritrovato con continuità la via della rete, è quella che si sente in gran forma.

«Credo di sentirmi meglio rispetto alla partita prima dell’infortunio subito a febbraio – dice Tabarini – ho lavorato molto subito dopo l’operazione per essere pronto nei tempi previsti che erano quelli di novembre, dopo aver avuto via libera dal mio medico, mi sono messo a disposizione dell’allenatore». Con i suoi gol, il Santa Marinella ha risalito in breve molte posizioni in classifica e dopo la doppietta di domenica del bomber, i rossoblù sono quarti ad una sola lunghezza dal posto che vale il play off.

Sulla vittoria contro il Duepigreco, Tabarini dice. «Sono soddisfatto perchè abbiamo vinto in modo netto, e dove si è registrata una superiorità schiacciante dei miei compagni. Una prestazione diciamo quasi perfetta, abbiamo sbagliato pochissimo, ci è riuscito praticamente quasi tutto e devo dire che dopo una partita del genere possiamo dire che arriveremo al confronto con il Borgo Palidoro con molta più consapevolezza dei nostri mezzi. Perché ripeto, i nostri mezzi si sono visti e sono mezzi importanti. Ora sappiamo che possiamo affrontare le partite di domenica in domenica con un piglio molto più positivo rispetto alle gare scorse e rispetto anche a quelle del 2025. Sicuramente sono soddisfatto anche per la doppietta, perché comunque è la prima della stagione ma ripeto, prima viene la squadra, poi ovviamente vengono i miei gol e sono contento che i miei gol contribuiscono alla vittoria della squadra. Sono strafelice perché anche questa doppietta mi fa capire che l'infortunio ormai è alle spalle e posso solo dire che possiamo ancora migliorare. Secondo me abbiamo ancora delle potenzialità nascoste che di partita in partita verranno fuori. Contro il Borgo Palidoro ci giocheremo la partita a viso aperto, senza paura, consapevoli ancora di più dei nostri mezzi».

@RIPRODUZIONE RISERVATA