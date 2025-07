La Supernova, in attesa di affrontare una nuova stagione di basket - tra Serie C e DR2 - non vuole farsi trovare impreparata nemmeno dal punto di vista delle partnership. Infatti è ufficiale l'accordo con un nuovo sponsor: la Farmacia Torrimpietra, raggiunto nella giornata di ieri. Quest'ultima, storico presidio sanitario situato sulla via Aurelia al km 28, lega sport e salute con l’obiettivo di rafforzare la comunità. E allo stesso tempo offre servizi qualitativamente validi sia ai tesserati che alle loro famiglie, grazie ad una scontistica che varia dal 20 al 50%. Per poter usufruire di tale vantaggio, è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 327-0688009.

OBIETTIVI E VALORE DELLA PARTNERSHIP. L’accordo, della durata biennale, prevede diverse iniziative. Dalle convenzioni sanitarie alla possibilità di acquistare prodotti per lo sport, come gli integratori, sino ai controlli di base periodici. E non solo, perché importanti saranno anche le campagne di prevenzione e informazione presso il PalaSupernova.

Momenti formativi su postura, alimentazione e benessere, tenuti direttamente dal personale qualificato della farmacia. Così come il presidio sanitario durante le partite interne.

Un vero e proprio ambulatorio mobile, allestito in occasione delle gare che verranno disputate di fronte al proprio pubblico, monitorando lo stato di salute dei giocatori e intervenendo in maniera tempestiva in caso di necessità.

