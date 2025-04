Che serata, complicata ma alla fine bellissima. Con sofferenza, tanta a dir la verità, la DR2 della Supernova Fiumicino batte il Lido di Roma 64-54 e conquista gara 1 dei quarti di finale dei playoff. Lo fa dopo un supplementare ma soprattutto dopo aver rincorso spesso e volentieri nel corso della partita. Al 24’, dopo il -6 (31-37), bisogna fare i conti anche con il momento più complicato della serata, quello che lascia quasi presagire ad un esito negativo. Ed invece accade l’esatto contrario. Con caparbietà la Supernova, che deve rinunciare a Ukmar mentre gli ospiti perdono una pedina a gara iniziata, non molla, resta aggrappata al punteggio e allo scadere trova il canestro (tripla Di Natale) che vale l’overtime. E qui, di fatto, inizia lo show rossonero, specie di Rinaldi che dopo aver visto Bargiacchi ribaltare il punteggio spazza via qualsiasi avversario nella metà campo offensiva facendo esplodere il PalaSupernova. Ma la serie è appena iniziata e nulla è stato ancora fatto, sabato sarà gara 2 in trasferta.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Lido di Roma: 64-54.

Supernova: Di Natale 8, Bargiacchi 10, Profumo, Bartoccetti 6, Maduka 18, Bifulco 10, Confalone, Macina ne, Colariori 2, Rinaldi 10. Coach: Cipriani.

Lido di Roma: Jodkowski K. 11, Palmigiano 8, Riga 2, Alfieri, Pagani 12, Geracitano 8, Jodkowski J. 2, Ceresa, Turco 4, De Vincentis 2, Rossi 4, Liverani 1.

