La Supernova Fiumicino conferma con entusiasmo il proprio impegno nella valorizzazione del basket giovanile. In tal caso, a livello femminile, con l'ufficialità relativa all'apertura di iscrizioni e selezioni riguardanti le ragazze nate nei seguenti anni: 2010, 2011 e 2012. Una fase di reclutamento che andrà in scena tra lunedì e mercoledì 2 luglio in quel del PalaSupernova (Passoscuro, via Serrenti 70). L'obiettivo, senza ombra di dubbio, è quello di costituire le nuove Under 15, Under 14 e Under 13, in vista dell'imminente stagione 2025-2026.

OBIETTIVO: CRESCITA TECNICA E PERSONALE. La società rossonera, attiva sul territorio fin dal 2017, ha puntato con decisione sullo sviluppo del vivaio. Il settore giovanile comprende oggi svariati gruppi, con un’attenzione particolare alle categorie femminili, dove l’obiettivo è creare un percorso formativo di eccellenza sia sul piano tecnico che valoriale. Alla guida c’è nuovamente Roberto Pasquinelli, riconfermato responsabile tecnico, già artefice di numerose iniziative di crescita sia nel minibasket che nelle giovanili. Dalla sua esperienza, le giovani atlete potranno beneficiare di una preparazione su misura, orientata all’ingresso nei ranghi di competizione regionale e nazionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA