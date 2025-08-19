Ultimi passi e poi il roster della DR1 stagione 2025-2026 sarà ufficialmente completato. Un altro passo è stato fatto quest’oggi dalla Supernova Fiumicino con il tesseramento dell’ala Gabriele Gil. Il classe 2004 di belle speranze è cresciuto cestisticamente nel San Paolo Ostiense, squadra nella quale ha avuto anche la possibilità di assaporare il palcoscenico della Serie C. Dopodiché nel 2023-2024 si è trasferito alla Rim Sport Cerveteri dove si è disimpegnato tra giovanili, piccole apparizioni in C e soprattutto la DR1 dove si è messo in mostra nella scorsa stagione.

Le parole di Gil dopo la firma: «Il primo pensiero è legato alla fiducia che hanno risposto in me la società e lo staff tecnico, tutto questo ti fa sentire considerato e ti spinge a dover dare il massimo. Ho tanta voglia di crescere e sono convinto che la prossima stagione sarà certamente utile in tal senso, ho infatti buone sensazioni così come sugli obiettivi che dovremo provare a raggiungere nel corso della prossima DR1».

