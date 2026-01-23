Vincere per allungare la striscia di successi consecutivi (diventerebbero sei), per prendere ulteriore consapevolezza in trasferta (molti scontri diretti saranno lontano dal Pala Supernova) e per continuare a sognare il primo posto in classifica (-2 da Veroli ma con differenza canestri a sfavore negli scontri diretti). Oggi la Supernova Fiumicino, reduce dalla bella vittoria ottenuta nel big match proprio contro la capolista, farà visita alla Fortitudo Anagni (domani alle ore 18). Gara dalle mille insidie, complice il valore degli avversari, che coach Roberto Pasquinelli ha analizzato alla vigilia della palla a due: «Vietato accontentarsi, ancor di più dopo aver interrotto il cammino della capolista Veroli che si merita i complimenti, così come la mia squadra, per lo spettacolo messo in mostra sabato scorso. Ora, però, è fondamentale iniziare a trovare continuità anche in trasferta. Giocheremo contro una squadra esperta che sa come giocare certe partite, ma i miei ragazzi sono pronti e non hanno mai abbassato la guardia nel corso della settimana».

