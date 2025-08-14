Una novità dopo l’altra in entrata, e che novità. La Supernova Fiumicino prosegue a passo spedito nella sua campagna di rafforzamento in vista del debutto nel campionato di DR1.

Dopo Norcino, Galan e Parroccini, il club rossonero non cambia strategia e comunica così il tesseramento dell’esperta ala Salvatore Parlato. Tradotto un altro colpo importantissimo, un altro cestista abituato a giocare in categorie superiori. Del resto la storia dell’ultimo neo rossonero parla chiaro: con Nocera fa il suo debutto in B, poi gioca per anni in C. Protagonista tra Salerno, Sarno, Benevento, Venafro e Scafati, mentre dal 2015 al 2018 gioca per la squadra della sua città, la Scandone Avellino, non solo in Serie A ma anche in Champions League. Invece a seguire si trasferisce per due tornei alla Sangiorgiese in B, con gli ultimi anni nel Lazio giocando prima con il Pass Roma per due stagioni e per altrettante con la Rim Cerveteri (14 punti di media nel 2024-2025).

Ai microfoni della società fiumicinese, le prime parole di Parlato da rossonero: «L’entusiasmo e la voglia di voler creare sempre di più un ambiente stimolante per il territorio, hanno fatto sì che accettassi la proposta della Supernova. Il presidente ha mostrato un progetto serio ed ambizioso, con uno sguardo a lungo raggio, ed essere chiamato a farne parte fa davvero piacere. Personalmente la DR1 è un campionato nel quale non ho mai giocato, attualmente non conosco il livello ma conosco i nostri obiettivi e quindi daremo il massimo per cercare di vincere il campionato. Le vittorie portano entusiasmo e creano attaccamento alla squadra, e questo è un altro obiettivo che la società si è posta per il bene del territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA