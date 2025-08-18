Un altro pezzo del puzzle messo al proprio posto, la Supernova Fiumicino annuncia la riconferma nel roster della DR1 del promettente under Flavio Colaiori. Il classe 2006, tra i migliori prospetti del panorama laziale, è un pivot di 2,05 cm arrivato in rossonero all’inizio dell’anno solare. Dopo una parentesi vissuta lontano dal parquet, nei mesi scorsi il lungo a disposizione di coach Cipriani è ritornato a mettersi in mostra in campo, riconfermando immediatamente tutto il proprio valore che, solo con lavoro e abnegazione, potrebbe crescere in modo esponenziale nel corso del prossimo campionato. Le parole di Colaiori: «Da parte mia è doveroso un ringraziamento speciale alla società, soprattutto al presidente e al coach, perché anche quest’anno ha creduto in me. Posso garantire che farò di tutto per ripagare la fiducia, quindi prometto impegno e prestazioni sin da ora. Sono davvero entusiasta di poter vivere in rossonero la prossima stagione, ritengo che tutti insieme mostreremo grande voglia nel voler superare i limiti che non ci hanno permesso di arrivare al traguardo finale in DR2. Sono convinto che faremo bene, forza Supernova».

©RIPRODUZIONE RISERVATA