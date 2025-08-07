Dopo la prima novità chiamata Mattia Norcino, ora è il momento della prima riconferma: la Supernova Fiumicino Asd annuncia che anche nella stagione 2025-2026 farà parte del roster della prima squadra il play-guardia Matteo Di Natale. Il classe 2004, prodotto del vivaio rossonero, dopo l’ottimo impatto avuto nella scorsa stagione alla prima da vero protagonista con i senior (12.3 punti di media) si è meritato la riconferma in DR1, categoria nella quale potrà certamente proseguire nel suo percorso di crescita. Del resto, da sempre, uno degli obiettivi del club è quello di dare spazio e risalto ai ragazzi del proprio settore giovanile.

Di Natale in vista della nuova stagione ha dichiarato: «Sono contento di poter fare ancora parte del progetto Supernova, mi gratifica il fatto che società e staff credano in me e questo ovviamente mi spingerà a dare il massimo. Certo vincere sul campo sarebbe stato più bello, e credo sarebbe stato il giusto premio per il lavoro svolto, ma ciò vuol dire che questo aspetto dovrà rappresentare uno stimolo in più nel corso della stagione per fare bene, per dimostrare la nostra forza con il supporto dei nuovi arrivati e per crescere di conseguenza tutti insieme».

