La Supernova Fiumicino manda un messaggio forte al campionato. Nel big match della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C, la Supernova supera con autorità la Pallacanestro Sora (94-88) al termine di una gara condotta per quasi tutti i 40 minuti e chiusa con un massimo vantaggio di 18 punti. Una vittoria pesante, che vale l’aggancio al secondo posto in classifica e conferma le ambizioni dei fiumicinesi. La sfida si incanala subito sui binari voluti dai padroni di casa, bravi a imporre ritmo e intensità sin dalle prime battute. Fiumicino che trova buone soluzioni offensive, muove bene la palla e alza l’intensità difensiva, mettendo in difficoltà Sora e scavando progressivamente il solco nel punteggio. Il vantaggio cresce con il passare dei minuti, fino a toccare le 18 lunghezze, fotografia fedele di una gara sempre sotto controllo. Nel momento in cui gli ospiti provano a rientrare, la Supernova Fiumicino risponde con lucidità ed esperienza, gestendo i possessi chiave e spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta. La solidità del gruppo e la profondità delle rotazioni fanno la differenza, permettendo di mantenere alta l’intensità per tutto l’arco dell’incontro. Ottime le prove individuali, con Grilli (23 punti) e Spizzichini (21) autentici trascinatori sul piano offensivo. In doppia cifra anche Petrucci (11) e Spada (15), mentre il contributo del resto del roster – da Staffieri a Diedhiou – testimonia una prestazione corale di grande valore. Con questo successo, la Supernova si prende lo scontro diretto, sale al secondo posto e guarda con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione. Una vittoria che pesa, non solo per la classifica, ma anche per il morale e le ambizioni di una squadra sempre più consapevole della propria forza.

