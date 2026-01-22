PHOTO
La Supernova Fiumicino manda un messaggio forte al campionato. Nel big match della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C, la Supernova supera con autorità la Pallacanestro Sora (94-88) al termine di una gara condotta per quasi tutti i 40 minuti e chiusa con un massimo vantaggio di 18 punti. Una vittoria pesante, che vale l’aggancio al secondo posto in classifica e conferma le ambizioni dei fiumicinesi. La sfida si incanala subito sui binari voluti dai padroni di casa, bravi a imporre ritmo e intensità sin dalle prime battute. Fiumicino che trova buone soluzioni offensive, muove bene la palla e alza l’intensità difensiva, mettendo in difficoltà Sora e scavando progressivamente il solco nel punteggio. Il vantaggio cresce con il passare dei minuti, fino a toccare le 18 lunghezze, fotografia fedele di una gara sempre sotto controllo. Nel momento in cui gli ospiti provano a rientrare, la Supernova Fiumicino risponde con lucidità ed esperienza, gestendo i possessi chiave e spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta. La solidità del gruppo e la profondità delle rotazioni fanno la differenza, permettendo di mantenere alta l’intensità per tutto l’arco dell’incontro. Ottime le prove individuali, con Grilli (23 punti) e Spizzichini (21) autentici trascinatori sul piano offensivo. In doppia cifra anche Petrucci (11) e Spada (15), mentre il contributo del resto del roster – da Staffieri a Diedhiou – testimonia una prestazione corale di grande valore. Con questo successo, la Supernova si prende lo scontro diretto, sale al secondo posto e guarda con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione. Una vittoria che pesa, non solo per la classifica, ma anche per il morale e le ambizioni di una squadra sempre più consapevole della propria forza.
