Inizia con una netta sconfitta il campionato di Serie B per la Nc, che cede in "casa" contro l’Italica nella seconda giornata per 19-8. La gara, giocata ad Anzio, si è già incanalata nel primo tempo con i romani in netto vantaggio, chiudendo 6-2. Per tutta la partita, il dominio territoriale è stato dell’Italica, mentre la Nc, scesa in vasca con 13 giocatori e una squadra molto più che giovanissima, ha faticato a reagire. Nonostante l’impegno dei rossocelesti, allenati in panchina oggi da Simone Pagliarini, i capitolini, che non sembrano essere tra le migliori del girone, hanno imposto il loro ritmo. La Nc è ultima in classifica a quota -1.

