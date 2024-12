Ormai è tutto deciso. Gli Allievi provinciali dell’Academy Santa Marinella hanno ottenuto il pass per accedere alla categoria superiore. Un successo incredibile per i giovani del duo Melara-Di Fiordo che, grazie a mister Alessandro Capozzi e ai suoi ragazzi, ha raggiunto questo obiettivo con un ruolino di marcia incredibile ed anche facile da ricordare, 18 vittorie in 18 partite. 54 punti e primo posto in classifica, 97 gol realizzati e solo 14 subiti. Una stagione straordinaria che ci racconta uno degli autori di questo miracolo. «Sto a Santa Marinella da tre anni e quest’anno Di Fiordo e Melara mi hanno dato l’under 17 – racconta Capozzi - è un progetto che abbiamo sposato bene. Il risultato è incredibile, a cinque giornate dalla fine siamo in testa alla classifica grazie alle 18 vittorie in altrettante partite. Il campionato è vinto e questo grazie a numeri da record e ragazzi eccezionali. Lo hanno voluto con la forza questo successo anche grazie alla consapevolezza di essere un gruppo che con il tempo è cresciuto tantissimo. Sono veramente felice». Ecco come si costruisce una squadra vincente? «Abbiamo lavorato sodo in questi tre anni – risponde Capozzi – poi tanta esperienza e riuscire a far capire ai giocatori come si deve stare in campo per arrivare a vincere 18 partite su 18. Mi sembra che sia un record. Questi ragazzi li ho presi due anni fa. C’è voluta tanta pazienza, visto che erano giovani che comunque hanno perso l'anno dei giovanissimi per colpa del Covid, poi tanto lavoro, tanta dedizione, il loro impegno anche nelle cose semplici. Ho cercato di insegnare ai ragazzi di non buttare mai il pallone. Cercare di cominciare l’azione partendo dalla difesa, senza paura, con la massima tranquillità. Ecco credo che abbiano appreso quei principi di gioco abbastanza semplici che sono il sale del calcio. L'importante è aver ottenuto in tre anni la promozione con i 2008 e forse otterremo anche la categoria dei regionali per i 2009. Insomma sono abbastanza soddisfatto di come sono andate le cose». Tanta soddisfazione anche da parte della dirigenza che ha deciso di premiare questi giovani tra due domeniche, quando, nell’incontro casalingo della squadra di Promozione contro il Pescia Romana, scenderanno in campo tra gli applausi. Dunque il primo grande traguardo per l’Academy Santa Marinella. «Si, questo possiamo ritenerlo il primo grosso risultato dell'Academy Santa Marinella – dice Stefano Di Fiordo - questo grosso risultato credo sia frutto di quel grande passo da parte del Comune, di realizzare il campo in sintetico e ciò ci ha consentito di ritornare a giocare sul nostro impianto che oggi conta 290 iscritti. Noi sono tre anni che abbiamo in gestione il campo, proprio e ciò ci ha dato la possibilità di organizzarci, di programmare, di poter lavorare in una certa maniera e quest'anno con il gruppo dei 2007 abbiamo registrato la prima grande soddisfazione di conquistare la vittoria del campionato. Mancano cinque partite. Abbiamo 15 punti di vantaggio e ciò ci consentirà di ottenere un posto nei regionali. E questo per noi è un motivo di grande orgoglio, visto da quando abbiamo iniziato abbiamo cercato di lavorare bene anche senza la struttura e quindi questa vittoria rappresenta un punto di partenza».

