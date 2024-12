Un 2024 strepitoso. Si conclude così l’anno per Ludovica Legittimo. La karateka civitavecchiese ha colto un importantissimo bronzo alla Youth League a Jesolo (Venezia). Non era facile imporsi per la ragazza in forza allo Shirai San Valentino, visto che gli elenchi dell'evento hanno annoverato oltre 4000 atleti e 80 nazioni. Ma Legittimo è riuscita a sbaragliare gran parte della concorrenza ed è salita sul podio. Quindi si chiude con un altro grande traguardo un anno ricchissimo di soddisfazioni per il karate civitavecchiese. Come detto, il 2024 è stato un anno straordinario per la ragazza cresciuta alla Mabuni, che fa parte della categoria Juniores 48 kg e che ha ottenuto il primo posto nel ranking mondiale e italiano, l'oro ai Mondiali, l'oro e l'argento agli Europei, un oro e due bronzi alle Coppe del Mondo, un oro e un argento agli Italiani di categoria, un bronzo agli Italiani Under 21, per lei di categoria superiore, quattro ori e un bronzo agli Open League italiani. Grazie a questa miriade di successi, Legittimo è l'atleta italiana Fijlkam Under 18 più medagliata di tutti i tempi.

