Reduce da una lunga striscia positiva la Stella Azzurra WeCom Ortoetruria vuole confermarsi sugli alti livelli che le hanno permesso di risalire la classifica sino ad arrivare al terzo posto in solitudine alle spalle delle battistrada Carver e StellaEbasket Roma. Oggi alle 18 trasferta in terra campana contro quel Caiazzo che al’andata a sorpresa riuscà a violare il PalaMalè di due punti. Una sconfitta sanguinosa ed inattesa che adesso la compagine di coach Saputo vuole riscattare con lo stesso tecnico che ha invitato i suoi ragazzi a proseguire sul percorso di crescita intrapreso. Questi i convocati in casa Stella Azzurra Viterbo: Calvi, Bertollini, Bertini , Giancarli, Moretti , Albenzi ne, Liesis, Meroi , Visentin , Bastone , Casanova5, Ousman9.

ECCO LE SFIDE DI QUESTA QUARTA GIORNATA DI RITORNO. Giocate ieri: Esperia Cagliari-San Paolo Ostiense, StellaEbasket Roma-Promobk Marigliano, Bioverde Pall. Antoniana-Tiber Roma.

Oggi alle ore 18 si giocano Stepback Caiazzo-WeCom Ortoetruria Stella Azzurra Vt, Carver Roma Cinecittà-Nuovo Basket Aquilano, Angri Pallacanestro-Felice Scandone Avellino. Riposano Klass Sennori e Miwa Energia Benevento.

LA CLASSIFICA. Questa invece la graduatoria aggiornata prima del turno di questo fine settimana: Carver Roma Cinecittà 30; StellaEbasket Roma 28; We Com Ortoetruria Stella Azzurra Vt 20; Felice Scandone Avellino 18 **; Angri Pallacanestro 18 *; Miwa Energia Benevento 16; Tiber Roma 16; Esperia Cagliari 16 *; Nuovo Basket Aquilano 16; Promobk Marigliano 10; Stepback Caiazzo 10; Bioverde Pall. Antoniana 8; San Paolo Ostiense 8;Klass Sennori 6. **Ha riposato due gare in meno. *Hanno riposato, una gara in meno.

