Anche durante le festività di fine anno, molti nostri lettori, nello stesso momento in cui ci facevano gli auguri, ci hanno posto la solita domanda: ci sono novità sui lavori allo stadio Fattori? E purtroppo di aggiornamenti veri non ce ne sono. L’unica vera notizia è che non ci sono notizie, in un quadro che inizia a far preoccupare. Tutto questo anche perché, negli scorsi mesi, l’amministrazione comunale aveva annunciato, e se ne era anche parlato anche al consiglio comunale, con tanto di inviti alla prima partita che il Civitavecchia Calcio avrebbe disputato a via Bandiera, che l’impianto avrebbe riaperto i battenti nel mese di gennaio. Ma agli annunci non è stato dato seguito.

La situazione è praticamente la stessa che avevamo notato al termine dell’estate, ovvero la tribuna vicina al completamento degli interventi, la zona degli spogliatoi ancora con degli interventi da effettuare, e il campo ancora ben lontano dal nuovo look. A differenza di quanto avvenuto per PalaGalli e PalaGrammatico (e a San Liborio gli interventi procedono celeri praticamente in forma quotidiana), non si conoscono notizie sul crono programma dello stadio Fattori.

E a differenza di quanto avviene per gli altri impianti, dove gli interventi e le polemiche da parte delle associazioni sportive mantengono caldo l’argomento, le uniche prese di posizione giungono dai tifosi, dagli appassionati o comunque dalla base. Ciò era accaduto anche in occasione del consiglio comunale aperto dedicato all’impiantistica sportiva, dove il supertifoso del Civitavecchia Calcio, Roberto Giacomini, pur non intervenendo come relatore, dagli spalti dell’aula Pucci aveva comunque fatto sentire chiaramente il suo pensiero.

Tornando alla situazione Fattori, l’unico aggiornamento è giunto da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, nel corso di una trasmissione autogestita, nel corso della quale aveva dato per certo la riapertura dello stadio nel corso del 2026. A questo punto c’è da dirlo, sarà veramente così?

La speranza è che il via della prossima stagione del calcio locale avvenga proprio dal Fattori, con il Civitavecchia Calcio che continua a cullare il sogno serie D. Ovviamente comprendiamo le difficoltà dell’amministrazione Piendibene nel risolvere una delle grane storiche della Civitavecchia sportiva e non. Però il tempo continua a trascorrere e non si sa nemmeno in quale forma riaprirà lo stadio. La speranza è che un giorno non troppo lontano, si vengano a conoscere i motivi per cui da oltre sette anni lo stadio è chiuso (ultima partita il 9 settembre 2018, Santa Marinella-Csl Soccer 0-1, gol di Gaudenzi). Fa male vedere che il campo ormai è frequentato solo da gatti ed è sovrastato dalla vegetazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA