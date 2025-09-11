Presentata ufficialmente la nuova edizione, nel corso di un evento andato in scena all’aula Calamatta del Comune, la nuova edizione di Sport in Piazza, che si terrà questo sabato a piazza della Vita, con start previsto alle 10 e conclusione fissata per le 18. Anche quest’anno, così come spiegato nel corso della conferenza, Sport in Piazza sarà una grande festa dello sport e del movimento, con 36 associazioni pronte a farvi scoprire e provare tantissime discipline e che vorranno farsi conoscere dai tanti curiosi che saranno presenti per le strade del centro.

«Questi eventi vanno a concatenarsi con tutti quelli che abbiamo svolto da maggio – afferma l’assessore al Turismo, Piero Alessi – a partire dal MotorPlay Beach. Vogliamo aumentare il numero degli eventi di questo tipo e dargli una risonanza che superi i confini della nostra città». «Al centro ci saranno le associazioni sportive – dichiara il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico – e siamo al lavoro, nonostante le difficoltà ed ai tanti impegni che hanno gli uffici comunali, che ringrazio enormemente, per rendere sempre più lunga questa settimana di settembre, dando sempre più spazio ad eventi di vario tipo».

Per quanto riguarda le associazioni che hanno aderito, per gli sport di squadra ci saranno Atletico Civitavecchia Calcio a 5, Basket Pyrgi, Handball Flavioni, Pallavolo Civitavecchia, Volley Academy Civitavecchia, Civitavecchia Volley, NC Civitavecchia, Centumcellae, Civitavecchia Rugby Centumcellae. Negli arti marziali Taekwondo Civitavecchia, Meiji-Kan Karate. Per ginnastica e fitness, Athletic All Blacks, As Gin, Arci Uisp Campo dell’Oro, Il Timone, Nessuno Escluso. Nel settore danza e discipline artistiche figurano Passione Danza, C.B. Talent Company Academy, Sweet Faces Dance Academy, Metro Tango, Balletto di Civitavecchia, Pole Fighters Studio. Per pattinaggio e rotelle CV Skating, Althea Academy, Ottoruote Club. Negli sport acquatici e nautici Civitaremo Fit-Rowing, Mare Nostrum 2000, Associazione Amici della Darsena Romana, Cosernuoto. Parlando di sport individuali, saranno rappresentati da Aureliano Tennis Team, Arcieri del Mago, Tirreno Atletica Civitavecchia, Canna da Riva. Previste anche attività cinofile con Kaddy Dog Center, oltre a Ri.Me. (movimento creativo), Il Volontariato promuove la Vita. Novità di questa edizione l’area curata da Maker Camp, che porterà simulatori di guida per adulti e ragazzi e la pista interattiva Mario Kart Live per famiglie, trasformando la piazza in un’arena tecnologica e coinvolgente.

L’Esercito – 80° Reggimento “Roma”, la Guardia di Finanza – Reparto Aeronavale (ROAN), la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato e i Carabinieri saranno presenti con stand, mezzi e attività dimostrative per avvicinare cittadini e giovani al mondo della divisa. Supporto e assistenza con l’Itis “Marconi” – indirizzo sportivo, Vigili Urbani in Pensione (VUP), CSP. L’Asl Roma 4 – Dipartimento di Prevenzione sarà protagonista con laboratori dedicati alla vaccinazione e alla prevenzione delle principali patologie, insieme ad A.Di.Civ per la prevenzione cardiovascolare e la promozione di corretti stili di vita. Saranno inoltre presenti la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile, con spazi dedicati all’informazione e dimostrazioni operative.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche l’evento che si svolgerà domenica dalle 11 alle 21, sempre a piazza della Vita, ovvero CivitaGames, dedicato ai contorni più vari del mondo dei giochi. tornei, ludoteche, laboratori creativi e tecnologici, incontri con autori e illustratori, tutto sotto l’egida di Forte Festival e Mucca Games. Entrambi gli eventi sono gratuiti e pensati per far vivere la città in modo nuovo, coinvolgente e accessibile a tutti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA