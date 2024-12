Sport civitavecchiese in lutto: nella giornata di sabato è scomparso improvvisamente Massimiliano Regio, volto conosciuto del calcio locale avendo militato nel Civitavecchia ed essere stato negli anni successivi allenatore del Gedila e della Civitavecchiese. Regio ci ha lasciato all’età di 52 anni a causa di un malore improvviso mentre si stava preparando per disputare una partita di beach tennis. Inutili purtroppo i tentativi dei sanitari e dei presenti di rianimarlo e ancora sconosciute le cause del decesso. Massimiliano Regio era dipendente della società portuale Cilp e per la sua simpatia ed allegria era conosciuto praticamente da tutti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social e tantissime le persone che ieri si sono recate in camera mortuaria.

“L’Associazione Sportiva Volley Allumiere si stringe attorno al dolore della famiglia Regio per la prematura scomparsa del nostro amico Massimiliano. Un caloroso abbraccio alla nostra Elisa, a Daniela e a Gianmarco”.

“Un abbraccio speciale ad Elisa Regio e alla famiglia per la perdita del papà Massimiliano - dichiarano dall’Asp - sempre vicino alla figlia nel percorso giovanile fino alla conquista della promozione in B2 con la Margutta e oltre in questi anni. I genitori degli atleti sono sempre un patrimonio per le associazioni sportive ma Massimiliano Regio lo è stato nella parte migliore. Senza mai una parola di troppo e con la consapevolezza di sostenere e fare del suo apporto un completamento del suo ruolo di genitore. Da parte di tutti noi le più sincere e sentite condoglianze”.

“Il presidente Piendibene e tutto lo staff della Volley Academy Civitavecchia esprimono le più sentite condoglianze a Gianmarco e a tutta la famiglia Regio per la prematura scomparsa del papà Massimiliano”.

