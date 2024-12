Il Santa Marinella torna alla vittoria esterna e lo fa a modo suo, rifilando un 5-2 ad un buon Borgo Palidoro. A segno per i rossoblu Martinelli, autore di una tripletta, Tabarini e Gianotti. Successo di spessore per l'undici di Emiliano Cafarelli che così si rilancia in classifica e punta a un finale di stagione di soddisfazioni.

