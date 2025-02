Perde due punti dalla capolista Valmontone la W3 Maccarese, che non va oltre lo 0-0 al “Darra” contro il Certosa. I bianconeri compiono un passo indietro, intascano un punto e rimangono saldi al secondo posto in classifica a tre lunghezze dalla capolista. Una gara che alla vigilia era stata indicata come insidiosa e così si è dimostrato.

Vittoria importante per l’Aranova, battuto il Civitavecchia con una rete di Marino a cinque minuti dallo scadere. La squadra di mister Daniele Scarfini ci ha messo cuore e grinta per battere i nerazzurri. «Una prestazione direi concreta, ci abbiamo creduto, è la vittoria del gruppo , bravi i miei ragazzi che hanno saputo gestire la partita, credendoci sino alla fine. Non era facile vincere contro una squadra quadrata, ma noi siamo stati più bravi», ha affermato il tecnico rossoblu».

Sempre più difficile situazione del Fiumicino, sconfitto dalla Boreale per 2-0. Una brutta battuta di arresto per la formazione di mister Lodi, che rimane all'ultimo posto con 11 punti a -5 dalla zona playout. Nel prossimo impegno contro il Colleferro sarà d'obbligo una vittoria.

