CIVITAVECCHIA – «Gentili membri del Direttivo, desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per il vostro costante impegno civico e per la dedizione con cui, da oltre trent’anni, come ho avuto modo di apprendere, contribuite al dibattito pubblico e alla tutela degli interessi della comunità di Civitavecchia».

Inizia così una lettera del commmissario straordinario dell’AdSP MTCS Raffaele Latrofa rivolta al direttivo dell’associazione Civitavecchia c’è.

«L’avvio del mio incarico – si legge – ha comportato una serie di impegni urgenti e complessi, ma ciò non diminuisce l’importanza del tema da voi sollevato. In merito al progetto di apertura a sud del Porto, desidero ribadire la piena disponibilità mia e dell’Autorità di Sistema Portuale a garantire trasparenza, dialogo e condivisione con la cittadinanza. Gli interventi previsti, che coinvolgono anche l’area della Marina, sono stati approvati in tutte le sedi istituzionali competenti e rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare il rapporto tra città e porto, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e integrato. È evidente, dal dibattito emerso nelle ultime settimane, che per alcuni aspetti del progetto ci sia necessità di una comunicazione più approfondita su quello che sarà il risultato al termine dei lavori. Per questo motivo, intendo promuovere a breve un convegno pubblico presso la sede dell’AdSP, interamente dedicato all’illustrazione del progetto, dei suoi obiettivi e delle ricadute positive per Civitavecchia. Sarà un’occasione di confronto aperto e costruttivo sull'importanza di una corretta interazione tra città e porto, in cui ogni cittadino e ogni associazione potrà intervenire, porre domande e ricevere risposte puntuali. Vi trasmetteremo – conclude Latrofa – a breve tutti i dettagli dell’iniziativa, auspicando la vostra partecipazione attiva».

LA LETTERA DI CIVITAVECCHIA C’È – «Egregio Commissario, Chi le scrive è nuovamente l’Associazione Civica Civitavecchia C’è che da oltre trent’anni è in prima fila nella difesa degli interessi dei cittadini civitavecchiesi.

Il 18 settembre 2025 le abbiamo inviato una lettera nella quale, a nome dei tanti cittadini che si sono rivolti alla nostra Associazione, le chiedevamo chiarimenti in relazione ai lavori per l’apertura a sud del Porto di Civitavecchia da lei amministrato.

Da allora nessun cenno di riscontro è arrivato da parte sua o dell’ADSP.

Ci rendiamo perfettamente conto che i compiti di un commissario appena insediato sono gravosi ma, senza bisogno di scomodare i diritti garantiti dalla Costituzione alle Associazioni, la mancanza di risposte ad un argomento così sentito in città non depone certamente a favore del rispetto e della trasparenza dovuta ai cittadini di Civitavecchia, la città che la ospita.

In tutte le occasioni lei ha sempre sottolineato l’importanza di avere un rapporto di collaborazione con la città. Ci auguriamo quindi che questo ritardo sia esclusivamente dovuto agli impegni derivanti dall’incarico che le è stato appena conferito e rimaniamo in attesa di un suo sollecito cenno di riscontro. Cordiali saluti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA