Archiviato il successo ottenuto contro il Pomezia, la Sorianese si prepara a tornare in campo per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza Lazio. Domenica mattina, il “Celso Perugini” sarà teatro di un confronto significativo, in cui la formazione guidata da mister Christian Chirieletti ospiterà lo Sporting Nuova Florida. Questa partita rappresenta un ulteriore test di maturità per la squadra rossoblù, desiderosa di consolidare il proprio percorso nella competizione. Attualmente, la Sorianese si trova al nono posto in classifica, con un bottino di 9 punti, e sta cercando di ottenere la prima vittoria casalinga della stagione. Dall’altra parte, lo Sporting Nuova Florida occupa il tredicesimo posto, ma questa posizione non rende giustizia al reale potenziale della squadra: senza la penalizzazione di cinque punti, infatti, gli ospiti si troverebbero nelle zone alte della classifica. Il mister Chirieletti ha commentato il recente successo contro il Pomezia, sottolineando l'importanza del risultato non solo in ottica di classifica, ma anche per il morale della squadra. “Mi ha colpito il carattere dimostrato dai ragazzi, così come l'aspetto tecnico-tattico e la cattiveria in fase di finalizzazione. Dobbiamo continuare a lavorare con impegno, mantenendo equilibrio e consapevolezza che il campionato è lungo e ogni partita presenta delle insidie", ha affermato.

Chirieletti ha messo in evidenza i progressi del gruppo, segnalando la qualità del lavoro svolto settimanalmente. “Gli allenamenti sono intensi e partecipati, e questo deve essere il nostro modus operandi. Il gruppo ha margini di miglioramento enormi; l’intensità e l’atteggiamento che vedo in campo possono condurci a risultati positivi". Riguardo allo Sporting Nuova Florida, il tecnico si mostra realistico e rispettoso della squadra avversaria: “Senza la penalizzazione, sarebbero nei primi posti. Allenati da Gianluca Bacchiocci, un giovane tecnico preparato, hanno atleti di spessore come i fratelli Troccoli. Ci aspettiamo una partita impegnativa, probabilmente più di quella contro il Pomezia. Serve attenzione, fame e una forte determinazione per alzare ulteriormente l’asticella".

L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre, alle ore 11, allo stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino, dove la Sorianese cercherà di regalarsi una gioia davanti al proprio pubblico.