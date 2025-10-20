Si è svolto questo pomeriggio un sopralluogo al PalaGalli, per verificare lo stato della struttura e programmare gli interventi che porteranno alla sua riapertura. Presente il vice sindaco di Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, con il sindaco Marco Piendibene, oltre al consigliere proprio di Città Metropolitana, Antonio Giammusso, ed ai tecnici di Città Metropolitana e del Comune.

Dalle prime notizie che emergono, non sarebbe stata espressa particolare soddisfazione per lo stato della struttura e per i ritardi che si stanno accavallando nel proseguimento dei lavori. Di sicuro, da domani si provvederà, come già dichiarato dal delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, alla sostituzione dell’uta. Quindi ci saranno degli interventi edili.

Per quanto riguarda le vetrate dello Stadio del Nuoto, queste sono state ordinate ed arriveranno a Civitavecchia attorno alla metà di dicembre, quando verranno collocate al loro posto. Per quanto riguarda la riapertura, le tempistiche che sono state date sono il periodo che intercorre la fine di marzo e il mese di aprile, con la speranza che non ci siano più slittamenti, poiché, ormai possiamo dirlo con certezza, le società sportive locali dovranno provvedere per tutta la stagione a fare attività fuori città.

